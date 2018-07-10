台灣美食展8／10日開鑼 吃貨一整個月都有得吃

2018年07月10日 19:45 工商 姚舜

圓山飯店配合「台灣美食月」將推出「府城海鮮粥」吸引吃貨嘗鮮。(圖／台灣觀光協會)

為吸引更多外國旅客來台觀光，台灣觀光協會會長葉菊蘭宣布8月為「台灣美食月」。(圖／台灣觀光協會)

由台灣觀光協會主辦、與「ITF台北國際旅展」並列為即台灣年度最重要觀光盛會的「2018台灣美食展」將於8月10日至13日在台北世貿一館登場，為吸引更多外國旅客以美食祒之名來台觀光，台灣觀光協會會宣布一整個8月為「台灣美食月」，並表示已有六福、國賓、美福、晶華、圓山、福華、海霸王等12個觀光餐旅集團與21家知名飯店將參與此次「台灣美食月」活動。

「2018台灣美食展」的五大展區分別是：「美善台灣」、「探索廚藝」、「土地台灣」、「美味食光」與「異國美食」，主題式地呈現台灣美食。台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，美食正是台灣觀光重點特色，台灣觀光協會希望推動將「台灣美食月」形塑為台灣觀光行事曆中的「節慶活動」與「旅遊目的」，如過年來台看燈會燈節，5月來台賞油桐花，「8月就來享受美食」。

葉菊蘭表示，「台灣美食月」活動期間，參與的飯店將推出美膳桌餐，旅行社不僅能將團體遊客帶到美食展看展，也能安排遊客到各大飯店享用精緻美食，台灣觀光協會更希望此一活動吸引到更多國內外自由行的旅客來台觀光旅行享美食。

台灣是海島國家，具豐富的海洋資源，為此交交通部觀光局將今年定為「海灣旅遊年」，並在台灣美食展展場設立「海洋美食館」，將海洋意象與台灣美食結合，同時參與台灣美食月的飯店與餐廳亦將同步推出在美膳桌餐中設計各式海鮮料理，成為本次台灣美食展國際行銷的的亮點與賣點。

今年台灣美食展的「廚藝教室」首度規劃料理體驗區，每天將有5個場次提供民眾現場免費報名，讓民眾能夠親手跟著廚師做菜。此外，因東南亞市場日漸興起，台灣近年不斷改善穆斯林遊客接待環境，穆斯林認證餐廳已達百餘家，因此，今年特別設立穆斯林美食館，將包含穆斯林文化介紹、認證飲食展示與講座活動，讓民眾了解清真飲食與文化，更讓台灣成為友善的穆斯林旅遊環境。

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