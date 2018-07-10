林書煒為女全家赴陸9天 直呼：好累！回來變胖1.5公斤

2018年07月10日 19:43 中時 許雅淳

林書煒日前與老公蔡詩萍、女兒造訪大陸古都許多知名景點。（擷取自臉書）

林書煒日前與老公蔡詩萍、女兒及女兒的7位同學、父母一同組團赴大陸旅遊9天，她透露因女兒從小喜歡聽歷史故事，又將升上國中二年級，課業上需深入讀大陸歷史，因此趁著暑假揪團深入大陸許多知名歷史景點，她表示此趟古都之旅非常疲勞，每天都走超過1萬5千步，加上正值炎炎夏暑，原先以為返台後一定會變瘦，不料每日都品嚐很多在地佳餚，讓她直呼：「每天好累！回來又變胖1.5公斤。」

她目前擔任POP Radio台長，每天行程滿檔，透露原先跟蔡詩萍討論，想要一個人請長假陪女兒去旅遊即可，不想2人都請長假耽誤工作，最後仍因此機會難得，還是全家人一同出發，一行人造訪許多城市，包括鄭州、開封、鞏義、洛陽、西安、北京、南京、杭州、蘇州、上海。

她自認最愛西安，也到必遊景點秦始皇兵馬俑博物館，一家人在館內與兵馬俑留下合影，她說：「在博物館裡有一間複刻兵馬俑的相館，不要誤會，我們沒有深入禁區。」她對西安的印象非常好，大讚整個城市氛圍都屬於新舊融合，「一棟古老的房子，樓下的店面竟是星巴克，真的很特別。」

此行他們也特地造訪北京萬里長城，她透露過去因工作關係常飛北京，但這次她是首次造訪萬里長城，相當興奮，不過他們並沒走八達嶺，反而是去慕田峪，「景色真的非常壯麗，女兒跟她的同學一馬當先就登頂，我們媽媽怕熱就撐著傘，走一小段拍拍照。」也去參觀頤和園、紫禁城等知名景點，她表示此行有位媽媽安排小孩們晚上在飯店辦讀書會，「大概一個半小時，小孩要重新複習今天去過的地方、歷史，這樣背起來不會有距離感。」

(中時 )