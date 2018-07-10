林書煒為女全家赴陸9天 直呼：好累！回來變胖1.5公斤

林書煒日前與老公蔡詩萍、女兒造訪西安秦始皇兵馬俑博物館，與複刻兵馬俑留下合影。（擷取自臉書）

友善列印
中時
林書煒日前與老公蔡詩萍、女兒造訪大陸古都許多知名景點。（擷取自臉書）

林書煒日前與老公蔡詩萍、女兒及女兒的7位同學、父母一同組團赴大陸旅遊9天，她透露因女兒從小喜歡聽歷史故事，又將升上國中二年級，課業上需深入讀大陸歷史，因此趁著暑假揪團深入大陸許多知名歷史景點，她表示此趟古都之旅非常疲勞，每天都走超過1萬5千步，加上正值炎炎夏暑，原先以為返台後一定會變瘦，不料每日都品嚐很多在地佳餚，讓她直呼：「每天好累！回來又變胖1.5公斤。」

她目前擔任POP Radio台長，每天行程滿檔，透露原先跟蔡詩萍討論，想要一個人請長假陪女兒去旅遊即可，不想2人都請長假耽誤工作，最後仍因此機會難得，還是全家人一同出發，一行人造訪許多城市，包括鄭州、開封、鞏義、洛陽、西安、北京、南京、杭州、蘇州、上海。

她自認最愛西安，也到必遊景點秦始皇兵馬俑博物館，一家人在館內與兵馬俑留下合影，她說：「在博物館裡有一間複刻兵馬俑的相館，不要誤會，我們沒有深入禁區。」她對西安的印象非常好，大讚整個城市氛圍都屬於新舊融合，「一棟古老的房子，樓下的店面竟是星巴克，真的很特別。」

此行他們也特地造訪北京萬里長城，她透露過去因工作關係常飛北京，但這次她是首次造訪萬里長城，相當興奮，不過他們並沒走八達嶺，反而是去慕田峪，「景色真的非常壯麗，女兒跟她的同學一馬當先就登頂，我們媽媽怕熱就撐著傘，走一小段拍拍照。」也去參觀頤和園、紫禁城等知名景點，她表示此行有位媽媽安排小孩們晚上在飯店辦讀書會，「大概一個半小時，小孩要重新複習今天去過的地方、歷史，這樣背起來不會有距離感。」

(中時 )

Nichkhun睽違6年來台遇強颱 憂心… 「瑪莉亞」攪局 《引爆點》取消…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。