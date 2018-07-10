準備好了！各縣市慈濟分會全力防颱

慈濟志工10日趁白天晴朗天氣，前往地勢低窪處的慈濟照顧戶家中，進行防颱提醒與關懷。（圖／慈濟基金會提供）

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慈濟各聯絡處10日白天持續緊鑼密鼓進行防颱準備。 （圖／慈濟基金會提供）
慈濟各聯絡處緊鑼密鼓進行防颱準備。（圖／慈濟基金會提供）
慈濟各聯絡處準備防颱。 （圖／慈濟基金會提供）

強颱瑪莉亞來襲，各縣市慈濟防災協調中心陸續成立，針對氣象局預測受瑪莉亞強颱影響之分級，相關縣市慈濟聯絡處、醫院、學校、環保站等地，10日白天持續緊鑼密鼓進行防颱準備。

風雨欲來，慈濟志工趁10日白天晴朗天氣，前往地勢低窪處的慈濟照顧戶家中，進行防颱提醒與關懷，並針對不克前往每月例常發放的照顧戶家中，提供物資。

慈濟花蓮本會防災協調總指揮中心於9日上午啟動防救災物資籌備機制，10日持續關懷各縣市防災協調中心物資定位、防救災運作，民眾如有需求或需通報災害關懷，請洽詢各縣市防災協調中心如下：

慈濟花蓮本會防災協調總指揮中心：03-8266779#373、374

●北部地區

大台北：02-22183071、02-22183072、02-22183152

桃園：03-3586111分機101、102

新竹：03-5381126

●中區地區

苗栗：037-273996

台中：市話40510777轉4112~4115，手機0912-412600轉4112~4115

清水：04-26268482

南投：049-2241169

彰化：04-7685189

●東部地區

宜蘭03-9605714

花蓮03-8564238

(中時 )

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