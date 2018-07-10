「瑪莉亞」攪局 《引爆點》取消首映 吳慷仁抱憾

2018年07月10日 20:16 旺報 廖慧娟

吳慷仁遺憾因颱風無法和觀眾分享《引爆點》。（闊世電影提供）

強颱「瑪莉亞」來勢洶洶，北北基今天（7月10 日）宣布下午4點停班停課，影響所及，台北電影節閉幕片《引爆點》也取消今晚舉行的世界首映，觀眾可持票兌換新開的7月24日放映場次。

預計8月31日在台灣上映的《引爆點》，劇情描述漁民阿海被發現在一場大規模的抗爭活動中自焚身亡，這場由陳縣長帶領的抗爭迅速成為媒體焦點，阿海成為全國輿論英雄，汙染漁村多年的石化工廠也因此遭主管機關勒令停工處分；自焚案的主辦檢察官解剖阿海屍體後，發現諸多疑點，進一步調查卻發現驚人真相。

該片去年拍攝時，連續躲過5個颱風，運氣頗佳，沒想到今天卻沒躲過「瑪莉亞」。原訂出席活動的導演莊景燊、監製馬天宗、編劇王莉雯、男主角吳慷仁、女主角姚以緹，以及演員尹馨、徐詣帆、陳以文、陳家逵、藍葦華、Duncan周群達、李劭婕等人，原本已全員到齊，準備好和全場近千名觀眾一同欣賞《引爆點》，但強颱攪局，只好遺憾作罷。

吳慷仁表示：「今晚不能和大家一起引爆也太可惜了！但安全第一，防颱準備也要注意。」新場次的細節，可參考《引爆點》粉絲頁：（https://www.facebook.com/events/219393825548378/）

(旺報 )