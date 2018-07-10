C.T.O首演遇颱風來亂 羅志祥竟洩「我帶假髮去」

2018年07月10日 20:15 中時 蔡琛儀

羅志祥（小豬）10日不畏瑪莉亞颱風的侵襲，率領「創造力家族」，包括歷時兩年打造的新人男團「C.T.O」及愷樂，出席花蓮夏戀嘉年華演出。不過C.T.O首度公開亮相，就面對颱風來襲，今擔任壓軸演出，且連唱五首歌曲的小豬演出經驗豐富，以前曾遇過被狂風吹亂髮、被雨打到眼睛睜不開的狀況，這次有特別叮嚀C.T.O頭髮要弄堅固一點，更開玩笑說：「我自己都帶了兩頂假髮下來了。」

C.T.O第一次公開演出，小豬顯得比他們還緊張，演出前親自到公司看彩排；他也以前輩之姿，提醒他們演出時不要講太多話，免得冷場讓觀眾覺得油膩，「我希望他們做好該做的表演、說好該說的話後就趕快演出，要讓觀眾記得他們的表演，不要亂talking。」

小豬對C.T.O相當嚴格，訓練期間曾氣到拍桌大罵，甚至飆粗口，還要求C.T.O演出結束後，要自己再看一次表演畫面，並開檢討大會修正錯誤；C.T.O團員振緯就是最常被小豬釘的人，曾因舞跳得不夠好直接被小豬猛推倒在地，讓他當場落淚，仕偉也說，只要被小豬念幾句，就會讓他很受打擊，可見小豬的嚴厲程度。但小豬說自己公私分明，只要一下班就和他們像朋友一樣打鬧，自虧：「因為我們年紀相仿嘛！」

(中時 )