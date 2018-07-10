「綠寶石」大餐！夏季限定的消暑美味

2018年07月10日 21:05 中時 何書青

雞汁雪菜綠筍。（台北國賓大飯店提供）

油鹽水鮮筍浸花蛤。（台北國賓大飯店提供）

椰子皇花膠燉雞湯。（台北國賓大飯店提供）

香芒鵝肝片皮鴨。（台北國賓大飯店提供）

端午後、立秋前，綠竹筍當令，甜度與脆度堪稱「上筍」，傳統食補上，綠竹筍具備營養和纖維，本就是消暑聖品，而今年雨水較少，甜度更高，尤其在此時節採收還能被榮稱為「綠寶石」，本季獲米其林餐盤推薦的台北國賓粵菜廳抓緊嘗筍的好時機，自16日起至9月30日推出「綠寶石大餐」及夏日新菜，讓饕客大啖盛夏必嘗的消暑美味。

「綠寶石大餐」有加入雪裡紅及雞湯提味清甜的「雞汁雪菜綠筍」，及使用水潤多汁和潔白清脆的筊白筍、鑲入蝦膠煎至金黃色澤加入豆豉提出粵式靈魂風味的「豆豉煎釀美人腿」，主食類則有用新鮮筍片提升湯頭鮮甜度、加入花蛤增添清爽海味的「油鹽水鮮筍浸花蛤」，這道料理還特意用米苔目取代麵食，讓賓客吃得更清爽無負擔。

在夏日風情的新菜中，「椰子皇花膠燉雞湯」讓人視覺、味覺一亮，國賓飯店行政總主廚林建龍特選用香水椰子，汁液清甜，以其果汁為基底，椰肉鮮甜完全釋放滲入上等黃金雞湯中，椰汁和雞湯味型絕妙融合，喝來較無一般雞湯濃重多油，夏日嚐來多一分清爽淡雅，殼內盛裝四大海味一花膠，堪稱度假風靚湯。

而夏季當然也不能錯過夏日水果之首「芒果」，粵菜廳將芒果與廣式片皮鴨搭配，製成小巧可愛新造型的「香芒鵝肝片皮鴨」，入口香甜軟綿油潤；以熬煮4小時龍蝦湯為基底的「菜膽焗虎蝦球」，底層鋪滿滑嫩娃娃菜，與彈牙虎蝦相互搭配，讓每一口都吸附龍蝦的鮮甜湯汁。

除了使用當令食材料理，酥炸料理也融入清爽元素，像是搭配自製黃芥末醬才能凸顯包覆在酥脆外皮下鮮甜魚肉的「芥末龍鱈(俗名)」，更搭配蜂蜜情人果，口感爽脆、清涼；另外還有將來自加勒比海龍蝦肉包入酥脆腐皮中的「紫蘇龍蝦卷」，其中包覆的紫蘇葉散發清新香氣，搭配清爽紫蘇梅醬汁，酸甜滋味相當開胃。

(中時 )