颱風來襲南投作物未見搶收　出貨量不增反減

瑪莉亞颱風來勢洶洶，日月潭豬哥坪農場預防性噴灑消毒劑，以防止風雨過後，作物發生疫病。（沈揮勝攝）

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瑪莉亞颱風威脅北台灣，其可能帶來的雨勢對中南部農作影響亦不容忽視！不過10日南投縣全日無風無雨，並未如預期出現農產搶收畫面，全台最大夏季絲瓜產地日月潭頭社盆地，以及信義鄉主要作物番茄、彩椒，出貨量甚至比前一日還要少。

魚池鄉農會頭社分部表示，絲瓜裝箱以15公斤為1件，9日頭社盆地的採收運銷總量約1800件，10日則降為1000件，僅為前1日之5成6不到；究其因乃前1天是周日，累積的量周一採收，所以會比周二多。

信義鄉農會企畫部主任全志堅表示，該鄉農會共同運銷，9日番茄為2324件、甜椒與彩椒1095件，但10日則分別降為2267與707件，其他作物也都小減。

企畫部主任全志堅指出，原因除了前1天假日已累積一定的量，更關鍵的是颱風天處於豪雨中的北部盤商，冒暴雨到拍賣市場標貨的意願不會太高，價格通常不比前一天好；精明、內行的農民，會預測哪天的拍賣價可能比較高，而選擇對自己最有利的日子採收出貨。

針對絲瓜，頭社村長黃順昱、瓜農張美珠指出，除非是葉菜類，一般瓜果類若未達到可採熟度，硬是要採收品質鐵定不佳，只會弄壞自己的品質與信用，因此是「有多少就採多少」，只有態度積不積極的差別，沒有搶收的問題。

日月潭地區知名的「豬哥坪農場」負責人蔡福隆表示，看颱風路徑，這次強風侵襲南投縣的機率不高，農作採收維持正常節奏，但為防萬一，傍晚巡視了一下農場設施，該綁緊的、該補強的，就動手作一下；為防止風雨後作物發生疫病，也噴了一點消毒劑「求心安」。

(中時 )

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