「月亮公主」孟庭葦仙氣開唱 竟遭好友爆料...

2018年07月10日 20:26 中時 蔡琛儀

孟庭葦找來南方二重唱助陣。(豐華提供)

孟庭葦看到台下許多觀眾相當開心。(豐華提供)

48歲的孟庭葦曾以〈你看你看月亮的臉〉、〈冬季到台北來看雨〉等曲走紅歌壇，被封為「月亮公主」，她睽違4年展開「孟庭葦2018尋夢演唱會」，上周末分別在成都、北京開唱，並邀請情同姊妹的好友「南方二重唱」助陣。

當她們唱到〈大王叫我來巡山〉時，「大南方」閻宗玉爆料，孟庭葦每唱到歌詞「大王叫我來巡山、抓個和尚做晚餐」時頻頻卡關，讓她直呼：「我的天啊！這歌詞真的是阿彌陀佛。」後來經過調整，才改成「亞亞（孟庭葦綽號）叫我來巡山、遇到南方二重唱」，化解這段歌詞危機。

孟庭葦將演唱會主題訂為「尋夢」，另一含意就是「尋孟」，她為演唱會精心調整歌單，穿上一身仙氣十足的白色洋裝，以「月亮公主」之姿唯美登場，並獻唱經典曲〈誰的眼淚在飛〉揭開序幕，她見到座無虛席的場面，開心地說：「謝謝大家不遠千里飛過來跟我一起尋夢，尋找我們生命中最美的一場夢。」

孟庭葦2014年結束9年婚姻，她表示現在的生活很自在，很舒服，平常生活重心以小孩為主。她跟11歲的兒子感情非常好，據悉這次演唱會兒子也跟在她身邊。

豐華唱片去年易主後，簽下孟庭葦、以及「快樂幫」出身的卓義峯兩位歌手，除了替孟庭葦啟動演唱會，由於明年適逢她出道30年，豐華也計畫替她推出睽違6年的新專輯，是否在台灣開唱？豐華表示：「一切都在規劃中，也持續在跟場次方協調。」卓義峯也預計今年9月發片。

(中時 )