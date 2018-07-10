輝瑞威而鋼漲價 川普砲轟「可恥」威脅反制

2018年07月10日 20:33 中時電子報 盧伯華

著名壯陽藥威而鋼是輝瑞藥廠最知名的藥品。（圖／美聯社）

在美國輝瑞藥廠宣布一批包括威而鋼在內的藥品漲價數日之後，美國總統川普突然在推特痛批輝瑞及其他藥廠應該感到「可恥」，指稱藥廠欺負美國的窮人與弱勢人群，卻以低廉價格供應給歐洲與其他國家。川普並威脅要對此做出回應。

據美媒報導，雖然這一波漲價的有多家藥廠，但川普卻只點名生產威而鋼的輝瑞(Pfizer)藥廠，指稱這些公司應該為調漲藥品售價而感到「可恥」。他說，「輝瑞和其他企業應該為他們毫無理由地提高藥價感到羞恥。他們只是利用窮人和其他無能力自衛的人，卻同時向歐洲與其他國家提供最低廉價格。我們會作出回應！」

Pfizer & others should be ashamed that they have raised drug prices for no reason. They are merely taking advantage of the poor & others unable to defend themselves, while at the same time giving bargain basement prices to other countries in Europe & elsewhere. We will respond! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月9日

美媒《商業內幕》報導指出，輝瑞藥廠在7月初將該廠知名藥品威而鋼(Viagra)在內約數十種藥品的價格進行調整，其中41種藥物調漲9%，5種藥物的價格降價44%。其他3家大型製藥公司也同時宣佈跟進，各有多種藥品價格有不同程度的調價。不過，該公司在一份回應川普文的聲明裡強調，輝瑞有大約400多種藥品，其中大約10%的價格調整，藥品牌價與消費者或保險公司支付的價格並不完全一致，雖然今年來價格有些浮動，但因藥商退傭與供應鏈的問題，市場上的價格卻完全沒有改變。

在川普發佈推特後，輝瑞股價迅速下跌，但稍後便逐漸恢復，最終股價還收小漲。

CNBC報導說，儘管川普今年5月曾承諾，將要求企業在近期宣佈「大規模、自願的價格削減」，但實際狀況並非如此。川普政府發佈了一份名為「美國病人優先」的藍圖，希望增加藥品的競爭性並減少患者的自付費用，但外界並不看好此一計劃能真正發揮作用。

(中時電子報)