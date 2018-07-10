蝦皮商城周年慶NYX明正式獨家進駐 經典彩妝6折起

蝦皮商城超級品牌日明（12日）正式登場，NYX Professional Makeup獨家進駐，將推出限時下殺、滿額贈等活動。（蝦皮購物提供）

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蝦皮商城上NYX的「水漾機密 鏡光唇膏」獨家搶先上市，12日晚上零時搶先買水漾機密鏡光唇膏、贈棉花糖柔霧唇釉，原價640元，56折特價360元。（蝦皮購物提供）
蝦皮商城的NYX翹課大王專業刷具組，原價2200元，6折特價1320元。（蝦皮購物提供）
蝦皮商城的NYX皮革絨光濃唇釉＃30入組，原價3000元，6折特價1800元。（蝦皮購物提供）
蝦皮商城的NYX全面控制超網美氣墊粉凝霜，原價1100元，12日下午6時整點搶68折特價750元，贈皮革絨光濃唇釉。（蝦皮購物提供）
蝦皮商城的NYX光影大師修容眼彩盤，原價800元，12日中午12時整點輸入折扣碼，即享88折特價。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物自去年推出蝦皮商城後，深受消費者歡迎之餘，也因此引來數千個國內外品牌進駐蝦皮商城，而今迎來首個周年慶，因此後日（12日）起正式啟動「超級品牌日」計劃，首波由歐美趨勢美妝品牌NYX Prodessional Makeup正式進駐，為品牌線上唯一的官方旗艦店，而且更帶來經典商品獨家6折優惠、「水漾機密 鏡光唇膏」也獨家在蝦皮商城中搶先上市，這周颱風暴雨也讓消費者可以安心在家，大買最新優惠彩妝。

蝦皮商城中擁有多個國際知名品牌商城，像是萊雅集團、三星、Levis等各式人氣品牌進駐，帶動了整體平均客單價成長3成，而適逢周年慶到臨，此次就看準年輕化的彩妝市場，攜手與NYX Professional Makeup合作獨家於12日正式登陸蝦皮商城，晚上凌晨0時即有第一波的優惠開跑，買搶先獨賣的「水漾機密 鏡光唇膏」，即贈棉花糖柔霧唇釉，另外還有中午12時及下午6時的整點限時搶購優惠，包括輸入折扣碼即享88折折扣，以及68折的優惠組合。

此次還有推出翹課大王專業刷具組、皮革絨光濃唇釉等經典商品下殺6折，另外滿額優惠則包括消費滿599元折60元、滿1200元再送100蝦幣，而在NYX Professional Makeup官方旗艦店前500名消費的消費者，更送專櫃彩妝服務，線上、線下服務融合為一；而且除了NYX以外，巴黎萊雅集團旗下品牌L’OREAL PARIS及Maybelline也加碼推出超取滿399元免運、滿599元折100元、新品買一送一等優惠，熱愛潮流彩妝的消費者千萬不要錯過。

(中時 )

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