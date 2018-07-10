世足人物》法國傳奇亨利為何成為比利時秘密武器？

法國傳奇前鋒亨利（左）擔任比利時國家隊助理教練，傳授不少技巧給前鋒盧卡庫，兩人在訓練中打鬧，感情相當好。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

比利時在俄羅斯世足賽攻入傲視各隊的14球，幕後功臣卻來自於他們的4強對手法國，也就是被譽為「海布里大帝」的傳奇前鋒亨利（Thierry Henry），從現任教頭馬丁尼茲前年8月上任後，成為比利時國家隊的助理教練。

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兩年來，比利時在國際賽的進攻表現有目共睹，亨利功不可沒。但這位法國國家隊進球紀錄保持人、共於世足攻入6球的傳奇射手，為何不是將一身功力貢獻給自己的祖國呢？要提到令法國人難堪的2010南非世足賽。

「當時我應該扮演球隊中的老大哥，但完全不是那樣。我覺得自己被孤立了，誰幹的不重要，他們就是不像以前那樣跟我說話了。當你在一個團體中沒有獲得信任，真的是非常辛苦。」亨利說。

亨利在2010世足賽僅獲得53分鐘的上場時間，當時法國發生內鬨風波，頂著上屆亞軍的光環，最後竟然小組賽3戰都沒進球，黯然出局。他在2014年退休，再回到國家隊賽場，卻成了比利時的助理教練。

「最令我印象深刻的是，他有把自己經驗傳授給球員的能力，」馬丁尼茲稱讚亨利說：「他知道哪一些是前人沒能達到的成就，代表著什麼意義。」

比利時「小魔獸」盧卡庫比起上屆表現脫胎換骨，也歸功於亨利的指導，「自從我們一起密切合作，我覺得自己變強了一倍！他幫助我在比賽的每個面向都改善很多，不論是技術還是射門，我欠他很多。」盧卡庫說。

1998法國世足賽，年僅20歲的亨利攻入3球，包括8強對義大利的PK戰冷靜破門，幫助「高盧雄雞」贏得隊史首座世足冠軍。2006德國世足賽，亨利也貢獻3球，包括8強1比0淘汰巴西的致勝球，是法國最終獲得亞軍的功臣之一。這一次，他是比利時創造歷史的秘密武器。

(中時電子報)

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