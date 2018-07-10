義大利不再多買F-35 甚至可能抽單

2018年07月10日 21:19 中時電子報 江飛宇

義大利國防部長伊莉莎白．特雷塔(Elisabetta Trenta)表示，為了履行競選承諾，義大利將不會購買更多的F-35戰鬥機，並且正在考慮是否抽單，但是此舉將違反北約成員國的共識，也將面對高額違約金的懲罰。

路透社報導，特雷塔所屬的右翼五星運動黨，一直對F-35有所批評，他們認為義大利購買90架F-35的金額太龐大，應該用在社會福利以及提振經濟發展。

事實上，五星運動黨的成員還有一些更極端的主張，有個同黨派的官員去年曾表示，義大利應該「完全取消購買戰鬥機」，特雷塔明確表示，她對此種看法有所保留。

特雷塔在接受媒體訪問時說：「我們不會購買更多的F-35，並且正在評估如何處理已經通過的合約。」

然而，F-35的生產線有一部分是在義大利製作，比如荷蘭所購買的F-35，就是在義大利製造。要是義大利抽單，自己的工人立即會有失業危機，另外背棄合約還有違約金的問題，甚至這筆違約金將與購買戰機的預算差不多，等於根本沒有省錢。

但是不購買F-35又是五星運動黨的競選口號，所以特雷塔打算採取延長交機的時間，以緩和停購F-35的衝擊。

F-35是由洛克希德馬丁公司製造，但是在量產的過程中，許多公司也成為協力產商，包括諾斯洛普格魯曼、聯合技術公司，甚至英國的BAE 系統公司也是。

(中時電子報)