瑪莉亞襲台 台灣虎航多班次取消、延飛

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受瑪莉亞颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航公佈7月11日最新航班異動情形。

-IT200 桃園-東京成田取消

-IT240/IT241 桃園-福岡往返航班取消

-IT301/IT302/IT303/IT305/IT306 桃園-澳門往返航班取消

-IT214/IT215 桃園-岡山往返航班取消

-IT654 桃園-濟州島延至09:10起飛

-IT655 濟州島-桃園延至13:00起飛

-IT307 桃園-澳門延至21:30起飛

-IT308 澳門-桃園延至23:55起飛

-IT230 桃園-沖繩(那霸)延至09:40起飛

-IT231 沖繩(那霸)-桃園延至13:00起飛，配合沖繩機場設施限制，旅客請務必於08:10-09:25間完成報到手續

-IT236 桃園-函館延至11:40起飛

-IT237 函館-桃園延至17:20起飛

-IT210 桃園-大阪(關西)延至15:00起飛

-IT211 大阪(關西)-桃園延至19:35起飛

-IT212 桃園-大阪(關西)延至21:20起飛，航班編號改為IT9212

-IT213 大阪(關西)-桃園延至7月12日凌晨01:55起飛，航班編號改為IT9213

-IT217 東京(羽田)-桃園將延至15:00並改由東京成田機場起飛，航班編號改為IT9217

-原7月10日IT2232 桃園-沖繩(那霸)延至7月11日17:55起飛

-原7月10日IT2233 沖繩(那霸)-桃園延至7月11日21:25起飛

-原7月10日IT255 仙台-桃園延至7月11日11:00起飛

-原7月10日IT213 大阪(關西)-桃園延至7月11日09:00起飛，航班編號改為IT9213

-原7月10日IT304 澳門-桃園延至7月11日07:00起飛，航班編號改為IT9304

-原7月10日IT207 名古屋-桃園延至7月11日08:35起飛，航班編號改為IT9207

（以上飛航時間皆為當地時間，且為24小時制）。

(中時 )

北北基颱風假協商破局　基市府：… 桃園市、新竹縣市11日停止上班上…

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