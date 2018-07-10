大甲破獲未成年車手案 最小才10歲！

警方從超商將3名少年車手帶回警局。（陳淑娥翻攝）

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台中大甲警方破獲未成年車手案，最小竟然才10歲！吳、蔡姓3名少年是熟識玩伴，9日在外埔一家超商拿著包裹拍照形跡可疑，警方打開後赫然發現有來源不明的存摺及提款卡，3人坦承是吳姓少女介紹當車手，警方循線逮人，訊後將4人依詐欺、洗錢防治法移送少年法庭偵辦。

警方表示，15歲吳姓少女、14歲吳姓少年（綽號小胖）、10歲蔡姓少年（綽號阿弟）及15歲吳姓少年（綽號阿C）4人是熟識玩伴，假日經常聚在一塊，吳姓少女得知3人想打工賺錢，上月29日對他們說，「只要去領錢，我們每天可輕鬆賺1萬元！」聽到這麼好賺，3人立刻加入詐騙集團擔任車手。

3名少年於9日傍晚在外埔一家便利超商內，拿著包裹拍照形跡可疑，走出店外後遭警盤查，警員打開「小胖」手上包裹，赫然發現裡面有林姓民眾等3人存摺及提款卡，均無法清楚交代來源，3人向警供稱，正在超商等上手指示，要更改提款卡密碼。

「小胖」向警方表示，8日下午收到吳姓少女指示，和蔡姓少年搭計程車到市區，一位不認識女子給存摺及提款卡包裹還有4000元現金，2000元付計程車資，剩下的他和蔡平分。吳姓少女則說，6月初由蕭姓友人拉入詐騙集團，與綽號「逗比」男子用微信通信軟體聯絡，4人第一次要領錢就被逮了，警方訊後將4人依詐欺、洗錢防治法移送少年法庭偵辦。

(中時 )

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