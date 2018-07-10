習近平宣佈中阿戰略關係 提供200億美元貸款額度

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中國國家主席習近平10日出席「中國－阿拉伯國家合作論壇第八屆部長級會議」時宣布，中方將設立「以產業振興帶動經濟重建專項計畫」，總計將提供200億美元貸款額度，並與有重建需求的國家加強合作。

新華社報導，習近平在會上稱，中國將堅持全面深化改革、對外開放基本國策。未來五年，中國將進口超過8兆元美元商品，對外投資總額將超過7,500億美元。

他並稱，中阿要建立全面合作、共同發展、面向未來的中阿戰略夥伴關係。積極推動油氣以及低碳能源的「雙輪」合作，並實現金融、高新技術合作。為推動金融同業交流合作，中方將成立「中國-阿拉伯國家銀行聯合體」，提供30億美元金融合作專項貸款。

中方支持中國金融證券機構與阿拉伯國家主權財富基金和管理機構合作，建立立足海灣、輻射中東北非、吸收全球投資者的國際交易平台，爭取實現要素自由流動、資源高效配置、市場深度融合，服務「一帶一路」建設。

此外習近平稱，願意在促進和平、集體安全、人道主義救援、海上通道航行、無核武器區等議題與阿方開展更多對話協商。中國將再向敘利亞、葉門、約旦、黎巴嫩民眾提供6億元人民幣援助，用於當地人道主義和重建事業。中國還將同地區國家探討實施總額為10億元人民幣的項目，支持有關國家維穩能力建設。

習近平並表示，希望加強中阿雙方在數位經濟、人工智慧、新材料、生物製藥、智慧城市等領域合作。落實中阿科技夥伴計畫，在雙方感興趣的重點領域共建聯合實驗室。並加快網上絲綢之路建設，爭取在網路基礎設施、大數據、雲計算、電子商務等領域達成更多合作。

(工商 )

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