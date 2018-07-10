停班停課仍得工作 民生服務、媒體併列為颱風「慘」業

2018年07月10日 21:42 中時 洪凱音

颱風瑪莉亞直撲台灣而來，北台灣從宜蘭、雙北到苗栗等縣市今下午陸續停班停課；不過，1111人力銀行昨調查指出，有48%上班族仍必須到職上班，其中，民生服務、媒體出版的從業人員，是被禁假、要求輪值班最高比例的行業，成為颱風天的兩大「慘」業。

從產業交叉分析來看，民生服務通常會被要求一律到班，像量販店因應民眾採買泡麵、青菜以及及時補貨需求，今晚多維持10點、11點打烊，甚至還有分店維持24小時營運的機制；而媒體出版工作者則是被要求輪值班，至於最辛苦的從業人員，1111人力銀行表示，依序是軍警消防人員、醫護人員、交通運輸人員、媒體從業者及維修人員。

yes123求職網的調查也發現，當颱風、豪雨來襲宣布停班，有超過65%受訪勞工表態曾照常上班，其中，最高比例是被老闆要求去上班，僅11%是主動自願去上班；此外，有風雨無阻到班經驗者，有11.3%的勞工曾經因公受傷。

民眾下午4點同時下課、下班，導致捷運、道路瞬間塞爆而引發民怨；1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華根據調查指出，高達77%受訪上班族表示，應該在前晚10點以前宣布是否放假，以便於提前因應，尤其是安排孩子接送、工作行程安排等相關事宜。

至於颱風假是否應該支薪? 李大華表示，「颱風假」並不是相關勞動法令內所規定的「假別」，在《勞基法》有關颱風休假原則，雇主遇到颱風假，不得強迫勞工上班，勞工也可以拒絕上班，雇主也不需支付當天薪資；但若勞工選擇上班，雇主須加發1天工資或給予補休假一天，但仍屬企業自主性管理範圍。

(中時 )