2018世足賽 雙魚座預測最神準

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「2018FIFA世界盃足球賽」前四強正式出爐，台北富邦銀行於世足賽推出的「全民瘋世足．富邦要你的神預測」活動，短短2周活動時間參與人次就突破1.3萬人，因本屆戰況頻頻爆冷，許多世足強權國家落馬，最終命中前4強的客戶僅占0.4%，但以星座來看，命中率最高的星座是雙魚座，佔命中3隊以上客戶數中的11%；水瓶座次之，佔10%。

北富銀表示，全球足球迷關注的「2018 FIFA世界盃足球賽」，6月中旬推出「全民瘋世足 富邦要你的神預測」活動，吸引超過1.3萬人參與前4強預測；北富銀表示，活動截止後，統計參與活動的北富銀客戶的預測數據發現，最看好的4強隊伍依序為巴西(18%)、西班牙(12%)、法國(11%)及德國(10%)。

而四強隊伍出爐後，上述預測4個隊伍中僅法國進入最終4強，看好度最高的巴西止於8強，次高的西班牙止步於16強，德國則爆冷於小組賽就被淘汰出局。

北富銀在4強出爐後，迅速統計本次活動數據發現，僅有0.4%的客戶神準命中前4強隊伍；命中3隊的客戶有4%；命中2隊有25%，猜中1隊的客戶則有41%。以星座來看，善於體察人心的雙魚座命中率最高，佔猜中3隊以上人數的11%，重視邏輯分析的水瓶座次之，佔10%。

實地電訪幾位4強全數命中的客戶，北富銀發現這些客戶平時就有關注英超、西甲等歐洲頂級足球聯賽，對每個國家隊的近況、球風及特色掌握度高，精準的命中率絕非偶然。

本屆世界盃進入4強的隊伍(法國、比利時、英格蘭及克羅埃西亞)，北富銀客戶看好度依序為法國11%、英格蘭6%、比利時5%及克羅埃西亞4%，而多數全部命中的客戶則較看好法國或是比利時奪得最後冠軍盃。

(中時 )

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