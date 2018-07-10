跟藍寶堅尼富少飆速釀2死 網紅車友：真的很抱歉...

當時跟在游男車後的陶姓車友，在IG上貼出事發照，指出雖然他不是肇事者，但看到兩條生命消逝，他也必須負很多責任，表示自己再也不敢開快車。(翻攝陶男IG)

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中時電子報

24歲的富少游瀚甯上周六清晨5時許，駕駛藍寶堅尼超跑在台北市自強隧道狂飆，卻失控撞上工程車，造成27歲劉姓女友以及1名工程人員當場死亡。對此，當時跟在游男車後的陶姓車友，今(10)日在IG上貼出事發照，指出雖然他不是肇事者，但看到兩條生命消逝，他也必須負很多責任，表示自己再也不敢開快車。

車禍發生後，游男的姑姑還稱「隧道內燈光不夠亮，政府要負一點責任」，遭到輿論撻伐。當時與富少駕駛同行的陶男，是粉絲數超過14萬的健身網紅，陶男7日與游男相約跑山，事故前還興奮在IG限時動態分享藍寶堅尼，怎料，游男就在自強隧道逼飆速失控撞上工程車，釀2死3傷悲劇。

對此，陶男在IG貼出一張黑白事發照，寫道「對於自強隧道死亡車禍，雖然肇事者不是我，但我必須負很多責任，對於死者我感到很抱歉，非常自責」、「超速就是不對，不管再怎麼有技術，就是藐視別人和自己的生命，這個責任我必須承擔」、「拿著手機撥打119，一邊看著車禍現場，破碎零件滿地和血淋淋的畫面，無法相信兩個生命就這樣結束了」、「那畫面已永久烙印我腦袋裡，如果今天被撞死的是我的親人，或是我出車禍 害死自己愛的人，我真的會無法繼續活下去」。

陶男文末還提及，經過這次事件，他在也不敢開快車，知道自己該負的責任，一言一行都必須要更加謹慎，願死者能夠安息。然而，有網友痛罵他做了不好的示範，也有網友對他坦承自己犯錯給予鼓勵，希望他能真正改過自新。

(中時電子報)

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