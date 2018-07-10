龍寶建設認養「初心共好」公園書席今日正式啟用

2018年07月10日 22:41 工商 曾麗芳

張麗莉推薦3本好書，放置在書席與大家一同分享。（圖／曾麗芳）

「台中世界花卉博覽會」將於11月3日登場，花博不僅有花香、也將會有書香！台中市政府響應「公園書席計畫」，將於花博園區設置2座公園書席，也將於台中市各大公園綠地設置20座書席。其中，首座書席位於西屯區「潮洋環保公園」、由龍寶建設認養，這也是台中第一座企業響應的公園書席。

龍寶建設取名為「初心共好」公園書席，今日在台中市副祕書長郭坤明、文化局副局長施純福、龍寶建設董事長張麗莉、推廣公園書席計畫的樂樂書屋執行長張子庭等人共同主持下，正式對外開放，預計為期一年，全日開放讓民眾自由取書閱讀，期能為城市再造心靈綠洲。

郭坤明表示，當時是想在花博的花香中也能傳播書香，因此協助「公園書席計畫」的推廣，先在台中市的公園綠地中尋找適合地點設置書席，讓市民可以在公園綠地中閱讀，預計在全市設置20座，感謝龍寶建設率先贊助，響應花博的花香聯結書香。

龍寶建設董事長張麗莉表示，潮洋環保公園書席第一批擺放的書籍，是透過龍寶臻邸社區好書募集活動而來，臻邸社區住戶和龍寶建設同仁募書總計近800本，也歡迎民眾分享自己的好書，透過好書捐贈分享，是「善」的循環，讓美好關係透過美好書籍傳遞出去，進而串連出美好故事。

張子庭表示，美好關係公園書席計畫是號召設計師、企業家、知名人士、公司行號發揮影響力，一同在台北與台中的社區公園街角綠地，設計認養最美的公園書席，並透過美好書籍交換與美好故事分享，擴散美好關係的效應，創造無窮的美好關係，「很感謝龍寶建設張麗莉董事長的力挺，讓公園書席計畫得以順利推展。」

張麗莉推薦3本好書，放置在書席與大家一同分享，第1本書是「失落的一角」圖文書。她說，人生中有很多不完美，但只要珍惜自己所擁有的，就能樂於享受生活中的美好；第2本書是「東京Art小旅」。跳脫日常生活的旅行，造訪美術館或是多去看看展覽，都能汲取多元化的藝術養分，用眼睛看也用心感受，生活的美好就在細節裡。

第3本是「築冠以德：馬玉山的奮鬥故事」。張麗莉強調，冠德建設董事長馬玉山是她非常敬重的長者，他曾說：「一個人在困境中，仍可以堅持選擇做一個溫柔善良、正直磊落的人」，謙遜有理的風範，留給大家無限的懷念。

張麗莉說，人生就像一本書，如同建築一樣，只要有溫度就能令人感動，「歡迎大家帶著家人一起到潮洋公園的書席來閱讀好書、感受人生的美好況味。」

(工商 )