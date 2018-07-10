受瑪莉亞颱風影響 台鐵宣布東西部幹線明12時前部分班次停駛

根據中央氣象局第8號颱風第11報預測，台鐵局宣布11日列車行駛計畫，西部幹線下行台北＝高雄513次中午12時前、上行高雄＝台北118次上午10時前全部停駛；東部幹線（樹林=花蓮、樹林=台東）624次、217次，中午12時前全停駛。
區間列車部分，西部幹線基隆=新竹間12時前停駛、東部幹線樹林=宜蘭=花蓮間12時前停駛。各支線的平溪線、深澳線、內灣線12時前停駛、六家線10時前停駛，後視路線開通情形恢復行駛。環島觀光列車51、52次停駛。
詳細行駛計畫如下：
一、 對號列車：
(一) 西部幹線(基隆=潮州間)
1. 下行：台北=高雄(潮州)12:00(513次)前全部停駛。
彰化=潮州501次正常行駛。
台中=高雄101次正常行駛。
彰化=台東751次正常行駛。
台中=台東371次正常行駛。
彰化=潮州167次正常行駛。
2. 上行：高雄(潮州)=台北10:00(118次)前全部停駛。
(二) 東部幹線(樹林=花蓮、樹林=台東)：12:00(624次、217次)前全部停駛。
(三) 花東線(花蓮=台東)：正常行駛。
(四) 南迴線(台中=新左營=台東=花蓮)：正常行駛。
二、 區間列車：
(一) 西部幹線：
1. 基隆=新竹間：12:00前停駛。
2. 新竹=彰化間(山線及海線)：正常行駛。
3. 彰化=潮州間：正常行駛。
(二) 東部幹線：
1.樹林=宜蘭=花蓮間：12:00前停駛。
2.花蓮=台東間：正常行駛。
(三) 南迴線(潮州=枋寮=台東)：正常行駛。
三、 各支線：
(一) 平溪線、深澳線、內灣線：12:00前停駛。
(二) 六家線：10:00前停駛
10:00後視路線開通情形恢復行駛。
(三) 集集線、沙崙線：正常行駛。
四、環島觀光列車：51、52次停駛。
(中時 )