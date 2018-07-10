「為何死的不是我？」肇事富少自責 父母首對外發聲明致歉

2018年07月10日 22:45 中時 林郁平 、 李文正

游姓富少駕駛藍寶堅尼高速衝撞，造成2死3傷悲劇，在經過多日的沉默後，父母親10日首度發出聲明，說明目前的心情，與對於責任的擔當、後續處理方式等等。聲明也表示，兒子在清醒後，透過家人得知女友過世，還波及無辜，相當自責「為何死的不是我！」

游姓富少父母聲明如下:

尊敬的社會各界與媒體記者朋友們！我們是7月7日自強隧道車禍事件當事人瀚甯的父母。首先，我們向這起事件所造成二位失去生命的逝者家屬及二位受傷的人與其家屬致上我們深切的歉意，同時，對這件事情造成社會各界的指教與關心表達感謝。

此刻，透過這封信，我們想跟大家表達我們此刻正在經歷痛失如同自己女兒、媳婦的映采，以及因這事故而失去張姓工程人員及二位傷者的極大痛苦；同時，對於因這個重大傷亡事故而可能一生背負著難以平復罪惡感的瀚甯在清醒後第一句話「為什麼死的不是我」而感到心痛。

我們明白，我們必須暫時收起這份悲傷，用極大的正念與行動，才能與逝者家屬手牽手來面對所有的悲慟，並圓滿後續的相關事宜。

我們同時也看見了媒體與各方輿論在關心這件事的背後皆是基於一份溫暖與正義的呈現～我們明白大家擔心著是「肇事方是否真正願意承擔相關責任？」、「因這事故而傷亡者是否能獲得應有相應慰問？」、「社會大眾對此事件的正義的聲音」......等等的初衷。請各位朋友放心，我們幾乎在不瞌眼的狀態下，竭盡所能來善盡所有事宜。

我們自事件發生至今不曾對外發言或表態，是因爲我們把百分百的精力和時間都放在照顧所有與事件相關的家屬與後續事宜上，對於大家的關心，我們相信那是為了提醒與督促肇事者家屬就此善盡相關事宜。對於部分與事實不符的憶測、批判與責難，並不能協助我們雙方家屬圓滿事件；那些紐曲了與事件無關的傳播，只會讓我們在痛中更痛。因此，我們懇請所有的關心這個事件的媒體朋友們，給予我們與傷亡者家屬兩方更大的正能量去面對挑戰與傷痛。

對於這樣一個意外事件的發生，身為父母的我們深感抱歉，而我們也知道瀚甯也必須從這裡學習到生命巨大的一個醒悟，並且勇敢肩負起相關的責任！我們懇請大家的祝福～我們知道這將是瀚甯一輩子要去面對的責任，我們也會陪伴他面對一切。今天瀚甯進行了手部的手術尚在恢復中，瀚甯也會在意識康復後來親自面對一切，並負起該負的責任。

我們知道，目前最重要的是協助與陪伴所有傷亡者與其家屬一起度過這個挑戰及修復期。這幾天探視傷亡受傷的家屬過程中，一再被他們充滿正能量與同理心的回應感動著，我們看到屬於臺灣人本質的良善與溫暖鼓舞著我們前進。

我們在這裡再次地向傷亡的人及其家屬、對關心這事故的社會大眾深深的道歉！我們會陪伴孩子負起全責，撫慰所有因此受傷的人與家屬。我們希望這樣的一個意外化為對社會的一種正能量的教案。

最後，希望透過我們的盡心盡力也能夠收到所有社會大眾對於這個信念的寬恕和祝福。

合十感謝各界的關心

游瀚甯父母

107/7/10

(中時 )