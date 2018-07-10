北北基破局 基隆宣布11日上班上課 林右昌：新北應因地制宜

2018年07月10日 23:01 中時 張穎齊

基隆市長林右昌指出，基隆未達停班停課標準，11日將照常上班及上課。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌出具氣象局資料，指出基隆未達停班停課標準，11日將照常上班及上課。（張穎齊攝）

基隆市政府官網在市長林右昌尚未抵達防災中心前，就在9時50餘分宣布「基隆市11日上班上課」，讓各大媒體與民眾都傻眼。（翻攝自基隆市政府官網）

「北北基共同圈」正式破裂，新北市政府繼10日晚間8時50餘分率先宣布11日停班停課，台北市政府則在9時50餘分宣布11日上班上課，而基隆市政府官方網站也與台北同步跟進宣布「基隆市11日上班上課」，基隆市長林右昌直到晚間10時8分才姍姍抵達防災中心，正式親口宣布基隆市未達放假標準，11日上班上課，針對新北市破局偷跑，他則說「新北應因地制宜」。

雙北陸續宣布11日是否上班上課，但基市府卻堅持不鬆口，各大媒體記者都紛紛到防災中心提早堵訪林右昌，但直到9時50餘分被記者發現基市府官網已「悄悄」發布，令各媒體傻眼，而林右昌原定10時整會到場宣布，卻也姍姍來遲。

林右昌表示，基隆市在剛剛10點最後1波氣象預報，並沒有達到停班停課標準，11日將照常上班及上課。另外針對新北市為何率先宣布並破局？林回應，新北市幅員廣闊，他不適合評論什麼，但新北市若採因地制宜的方式，應該會更合適。

林右昌說，因為相關預報資料，從11日上午6時至12時，北北基都是在10級陣風以下，下午則是3級陣風，所以我想還是尊重專業考量，至於新北市做得決定還是予以尊重。

「決定放假其實很簡單，基隆是很慎重在做考量」林右昌說，我並不會覺得新北不尊重基隆，但新北已率先宣布放假，已造成基隆與台北在考慮的時候要更有其他考量。

至於「北北基共同圈往後是否破局」？林右昌回應，過去也有不同調的時候，原則上還是要有共識會比較好。

(中時 )