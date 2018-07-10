空中舞者：美國空軍雷鳥小組咆哮65年

2018年07月10日 23:25 中時電子報 江飛宇

美國空軍雷鳥飛行表演隊(Thunderbirds Squadron)相當著名，表演隊其鮮明的座機彩繪相當引人注意，而機腹的藍色飛鳥圖騰，正是當地原住民的神聖圖騰「雷鳥」。現在該小組正在慶祝已成立了65個年頭，它是在1953年5月25日在亞利桑那州的路克空軍基地(Luke AFB)成立。

雷鳥小組第一種座機F-84G。(圖/田宮模型)

雷鳥小組所使用的第一種座機是F-84G雷霆噴射式( Thunderjet)，它是美國第2種噴射戰機(第1種是P-80流星式)，仍然採取直線翼配置，雖然速度不快，但非常適合機動性能示範和特技飛行，剛好符合正在摸索特技科目的時代。在當時，一場飛行表演總共15分鐘，包括多機編隊飛行，再來一段單機的個人秀，飛行員會在個人秀的時間，逐步練習新的特技。

雷鳥小組的第2代座機，後掠翼的F-84F。(圖/路克空軍基地)

雷鳥小組操作F-100超級軍刀機長達13年。(圖/f-100.com)

到了1955年，雷鳥小組換成後掠翼的F-84F雷霆閃電式( Thunderstreak)，終於有了較具速度感的飛機，然而還無法超音速。到了1956年，雷鳥再次換裝F-100C 超級軍刀式(Super Sabre)，成為世界上第一種操作超音速戰機的飛行表演隊，不過避免危險，只有單機表演時會出現超音速演示。但是因為音爆會造成地面的破壞，所以聯邦航空管理局之後禁止在航空展上進行超音速飛行。然後也在同一年，為了後勤保修的方便，雷鳥小組搬遷到內華達州的內利斯空軍基地，直到今日都如此。

雷鳥小組只操作F-105很短一段時間，因為這型飛機實在不靈活。(圖/rcgroups)

在F-100操作了8年後，到了1964年4月26日，雷鳥小組以F-105B雷公式( Thunderchief)為新的坐騎，然而又大又重的F-105非常不靈活，在表演了6場特技後，到5月9日，甘尼．戴弗林(Gene Devlin)的雷鳥2號機不幸墜毀，事故檢討發現F-105的縱樑有許多裂痕，顯然做為戰鬥轟炸機之用的F-105無法承受高張力的飛行表演，於是雷鳥小組又換回F-100，，直到1969年才結束。

1972年的雷鳥小組，操作的是F-4戰機。(圖/美國空軍)

雷鳥小組於1969年換裝麥克唐納道格拉斯公司(MD)的F-4E幽靈戰機(Phantom II)，然而也在同一年，美國海軍的藍天使特技小組(Blue Angels Squadron)也使用F-4為座機，這也是美國空海軍在歷史上唯一一次使用相同戰機的紀錄。

由於F-4的推力大、速度快，可以輕易突破2馬赫，然而在高速飛行後，原本的白色塗料常常會因與空氣摩擦氧化成暗色，看起來就不漂亮了，於是雷鳥小組在塗料配方上做了改變，即使氧化了以後仍然是白色，這樣的新配方沿用至今。

面臨石油危機，美國空軍在1974~1982年改用操作成本低的T-38教練機。(圖/美國空軍)

F-4擔任飛行表演座機沒有任何問題，但是它的大推力也使得耗油很大。1974年，第4次以阿戰爭導致石油危機，雷鳥小組也必須節省燃油成本，不得不換成小而省油的T-38A 鷹爪式(Talon)教練機，這也是小組成立以來唯一一次使用教練機的時期。雖然T-38沒有戰機的大推力，但是它仍然相當稱職，在那段節衣縮食的年代，仍然輕巧靈活的展現飛行特技的魅力。

美國空軍曾經考慮要不要用F-35來做為雷鳥小組的新座機，最終覺得沒有必要。(圖/美國空軍)

到了1982年6月22日，雷鳥小組迎來了史上最佳格鬥戰機的F-16A戰隼式(Fightingfalcon)，先進的氣動外型加上電子飛控系統，使它既有推力、速度，又極為靈活。如今已過30多年，F-16仍然是雷鳥小組的最佳座機，也還沒有換裝的打算，至少還會再使用到2025年以後。

雷鳥小組可說是美國空軍的招牌與驕傲，每年都有數百萬人欣賞雷鳥的特技表演，讚嘆他們相距不到1公尺的密集編隊，卻又整齊劃一。許多美國年輕人因此嚮往空軍，成為他們的一份子。

(中時電子報)