柯粉秒變柯黑！才宣布正常上班課 柯文哲臉書遭數萬留言灌爆

2018年07月10日 23:16 中時電子報 林毅

以往北北基都是統一宣布是否放颱風假，卻在這次瑪莉亞颱風破功，新北率先於晚間9點宣布明天(11日)停班停課，北市為觀察情況延後至10點宣布，卻依然決定正常上班上課，不少無法接受的網友也紛紛湧入柯文哲臉書開罵，短短40分鐘內就已經多達上萬則留言。

雙北6年來一直是共同宣布，卻在今天破局。柯文哲對此表示，根據氣象局數據，台北市的風雨未達標準，因此尊重專業，決定明天照常上班上課，並同步在臉書PO出公告，不過許多民眾無法接受，在底下留言批評。

網友痛批柯文哲：「罔顧人命」、「我這次真的無法挺你」、「說好的北北基同調呢？」、「如果明天有人上班出事，你要負全責」、「一堆住新北的在台北上班，根本不能也不敢放」、「你把人民當什麼」、「11月用選票制裁你」；不過也有不少人力挺柯文哲：「那麼想放假是不會辭職哦」、「請假啊，上班上的不甘不願，只想放颱風假」、「讚啦，其他縣市都用颱風假買票，柯文哲不願意就是帥」、「阿標準就沒到，是要怎麼放啦」、「好意思說不配合新北，新北自己偷跑怎麼說」、「柯P防災中心坐整晚，你們的朱立倫還在新加坡逍遙咧」；也有網友保持中立，表示一切就等明天天氣來開獎，現在說什麼都沒用。

(中時電子報)