美女住宿髒臭超恐怖 酒店報案員警也崩潰

2018年07月10日 23:30 中時電子報 盧伯華

一個3、4坪大小的快捷酒店房裡，堆滿了生活垃圾和凌亂的衣物，垃圾霉變發臭，年輕而長相甜美的女住客卻2個月不准酒店進房打掃，店家不得已報警處理，警察進門見狀頭皮一陣發麻......

浙江省杭州市的《都市快報》微信公眾號披露了一個驚悚案例：在該市翠苑區一家快捷酒店2個月來住了一位清秀佳人，卻不准酒店清潔人員進房打掃。店家擔心房內可能有安全隱患，只好報警處理。翠苑派出所的民警周旭敲門後，一位長相甜美、白白淨淨的姑娘來開了門，但隨後民警看到了她背後凌亂不堪的房間，當場就嚇呆了！

房內堆滿垃圾，連落腳的地方都沒有。（圖／都市快報微信）

一張雙人床上，半張床上是方便面盒、吃過的外賣、穿過的衣服和各種空飲料瓶；床頭櫃上，幾個空飲料罐疊放在一起，一個開啟的牛奶盒已經發黑霉變。房間裡瀰漫著一股刺激眼睛的餿臭味，民警周旭走進去的時候禁不住頭皮發麻。

這真的是這位嬌滴滴的姑娘住的地方？周旭又上下打量了她，化了妝，穿著一身長裙，看起來打扮得蠻得體，跟這凌亂發臭的房間格格不入。

房間的髒亂與女性住客甜美長相與得體打扮格格不入。（圖／都市快報微信）

「這是你住的地方？」民警問道。

姑娘一臉無所謂的樣子：「是啊。」

「身份證出示一下吧，我們例行檢查。」

「我身份證丟了……」姑娘說，自己是在附近一個酒吧做服務生的，因為圖方便，就住在了這家快捷酒店。

「你為什麼不讓保潔進來打掃房間呢？」

姑娘撓撓頭：「我東西多，不喜歡別人動我東西。」

這是快捷酒店房間原來的樣子。（圖／都市快報微信）

周旭用腳撥開門口的垃圾，走進房間，窗簾拉得嚴嚴實實，一股腐爛的味道直衝腦門，本就不大的房間裡，幾乎已經沒有可以下腳的地方。儘管如此，周旭還是對房間進行了細緻檢查，不過，除了髒亂倒也沒發現其他異樣。

房內許多生活垃圾因放置過久，早已發霉，並生出陣陣刺鼻惡臭。（圖／都市快報微信）

民警將住客帶回派出所查問後得知她1993年生，湖南人，來杭工作半年。因為工作的酒吧不提供住處，便在附近的酒店包了長包房，每天160元人民幣（合台幣745元）房費。經過盤查，即不酗酒也未吸毒，確實沒有什麼可疑的。

雖然只是單純的髒亂，但那個髒亂的程度也未免太恐怖，周旭仍試圖勸她讓人打掃，畢竟髒亂有礙衛生，也會有消防隱患。

此事經媒體披露後，網上議論相當熱烈，許多人懷疑能長住一天160元人民幣的工作，肯定不單純。有人認為住客可能有心理上的毛病，應該治療。另外更多網友對房間的髒亂表示大開眼界，難以想像。

(中時電子報)