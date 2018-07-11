狂賀！玉山高粱勇奪年度最佳白酒 台酒門市供試飲及優惠雙重好康

此次台灣菸酒參加「2018舊金山世界烈酒大賽」及「2018終極烈酒挑戰賽」榮獲佳績，共有多達13種酒款獲獎，其中「玉山台灣原窖八年陳高」獲得最佳白酒(Best Baijiu)及雙金牌獎殊榮。為了與民眾共享獲獎榮耀，門市提供試喝活動及購買獲獎高粱酒產品可再享93折優惠。(影片來源：中時電子報)
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綜合報導

日前慶祝國際烈酒大賽榮獲佳績，台酒於高粱酒原鄉─嘉義酒廠舉辦玉山高梁獲獎發表及全台開瓶儀式，並讓民眾用盲選方式試喝品飲，現場反應相當熱烈。「玉山台灣原窖八年陳高」沿襲一貫嚴謹的純糧固態發酵以及厚工熟陳的製酒工藝，並以傳統古法「磚釀原窖」技術於甕中珍藏八年以上，經過不斷地蛻化跟熟成，其香帶有優雅檜木及香草的複合香氣，入喉則有蜂蜜、梅子香氣於喉間流竄，餘韻動人。

「玉山台灣原窖八年陳高」榮獲最佳白酒及雙金牌兩項殊榮。(圖片來源：中時電子報)

嘉義酒廠首席調酒師黃仁芳表示，品嚐高粱酒無需著急，可先從遠而近靠近鼻子，過程中先習慣酒精氣味及熟悉中式白酒香氣，之後再含一口，感受味道在口腔中的變化；此時會有蜜香與梅子的酸香，慢慢地，檜木香氣則會漸漸竄出，流竄於口與鼻腔中。嘉義酒廠製酒股長陳與文則提到，「玉山台灣原窖八年陳高」最大的特色就是聞起來清爽淡雅、悅人心，喝起來梅香蜜溢，是白酒中的最佳典藏珍品。

「玉山台灣原窖八年陳高」榮獲最佳白酒及雙金牌兩項殊榮。(圖片來源：中時電子報)

高粱酒的原料主要為高粱和小麥；原料是靈魂，而精湛的製酒工藝更是將高粱酒推向另一個層次的重要關鍵。此款「最佳白酒」依循古法三蒸三釀工法製作，經過三次完整發酵及蒸餾，讓高粱米的質地完全釋放，耗時至少兩個月才能完成，因此酒質十分豐富及飽滿；再經過甕藏八年，使得酒體陳酒香氣突顯而圓潤不嗆。最後，嘉義酒廠廠長鍾國材特別表示，為了慶祝「玉山台灣原窖八年陳高」獲獎，即日起至8月31日到台酒門市購買獲獎高粱酒產品即可享有93折的優惠，並史無前例於台酒各門市開瓶，邀請民眾前來一飲世界冠軍的王者風味。

(中時電子報)

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