面對肌膚不同難題！科萊麗洗臉機自有對策

2018年07月11日 00:11 中時 吳娮翎 、靜宜大傳實習生林欣儀 、靜宜大傳實習生林欣儀

由左至右為科萊麗高效淨膚清爽潔面乳、淨透抗痘潔面乳、音波亮白潔面乳，價錢皆為690元，可搭配音波淨膚儀使用。（科萊麗提供）

科萊麗Mia音波淨膚儀，6200元。（科萊麗提供）

現代人面臨許多環境變因，像是美妝品、空汙、紫外線等，因此不同季節，膚況會有不同變化，不能用單一保養方式解決所有肌膚問題。

一般常見的膚質分為乾性、混合性、油性以及敏感性肌膚，臺安醫院皮膚科主任醫師曾德朋醫師表示，多數人都會選擇同一種適合自己膚質的方式保養肌膚，但其實應該隨時調整。

曾德朋醫師提出 4 大膚況夏季清潔建議，當肌膚感到乾燥時，乾性肌膚夏季臉部清潔要使用偏涼的水洗臉，以及溫和潔顏產品等原則，才能讓肌膚不再乾又熱；覺得肌膚外油內乾時，洗臉時可先清潔較易出油的 T 字部位，再輕柔帶 過乾燥的兩頰、眼周即可。

當肌膚感到油膩時，清潔不可過度，1天至多3次，且不必每次都使用清潔產品，中間可穿插 1到2次清水清洗；覺得肌膚敏感時，不建議使用含過多顆粒型成分的洗臉產品，以免皮膚角質層被摩擦破壞，另外使用含有過多香精的產品，易造成皮膚敏感問題加劇，建議用涼水洗臉、避免毛巾過度擦拭。

如同臉部肌膚保養概念，使用洗臉機保養皮膚也應該特別針對不同的膚質，Clarisonic科萊麗每一款音波淨膚儀皆能針對不同「當下膚況」，可替換刷頭，提供最佳的淨膚效果，旗下旗艦機種《音波緊顏淨膚儀》更能透過更換刷頭，達到淨膚、緊顏、上妝、美體等全方位保養功能。

(中時 )