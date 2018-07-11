台北市11日風雨未達停班停課標準

瑪莉亞颱風造成北北基11日停班停課不同調。（圖／取自氣象局網站）

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台北市、基隆市10日晚上決定11日是否停班停課時與台北市步調不同，依據氣象局10日晚上10點發布的風雨預估，11日上午6點到中午12點，新北平均風力6-7級、陣風9-10級，達到停班停課標準。台北、基隆上午平均5-6級、陣風8-9級，均未達到平均7級、陣風10級的標準。

再看雨量，依據《各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準表》，以上3地不分平地、山地，都要達到350毫米才能停班停課。據氣象局預估，10日下午2點至11日下午2點，台北山區可達300毫米、新北山區400毫米，基隆250毫米，亦僅新北達標。雨量方面其他縣市另有規定，沒有統一標準。

至於其他縣市11日上午6點到中午12點，新北、桃園、新竹縣市、宜蘭和馬祖，平均風力均達7級以上，最大陣風也有10級以上，皆達停班課標準。不過若再看11日中午12點到下午6點的預估值，各地風力明顯轉弱，只有馬祖平均風力在7級以上，最大陣風達15級，達到停班課標準。

比較特別的是苗栗縣，11日上午平均風力4-5級、陣風7-9級，下午風力更小。雨量方面，10日下午2點至11日下午2點，平地累計雨量預估250毫米、山區400毫米，達到平地350毫米、山區200毫米的標準，因此全天停班停課。

如果硬要按規定考量風力、雨量條件，新北、桃園、新竹縣、苗栗縣、馬祖應可全天停班停課，宜蘭縣、新竹市可能只有11日上半天合乎標準。

(中時 )

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