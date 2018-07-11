戴立綱颱風夜接叩應 新北張小姐氣瘋：我家絕不投柯P！

專業氣象主播戴立綱在《新聞龍捲風》開放叩應，要民眾怒吼心聲。(取自中天YouTube)

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瑪莉亞颱風來勢洶洶，專業氣象主播戴立綱不收棚通宵報導，帶給民眾最新颱風資訊。

瑪莉亞颱風來襲，面對颱風假一向共進退的北北基，卻首度發生6年來不同調的情況，僅台北市宣布明天正常上班上課，造成民眾極大困擾；氣象主播戴立綱昨(10號)在中天《新聞龍捲風》上，特地開放叩應（Call in），要民眾大聲說出自己心聲，其中住在新北市的張小姐更疑似氣昏頭，大聲怒吼：「我決定了！我家8張選票絕對不投柯P。」讓線上不少收看觀眾都滿頭霧水，不解新北市民要怎麼選台北市長？

北北基颱風假不同調，讓不少家住新北、公司在台北的民眾好困擾，戴立綱也特地在《新聞龍捲風》開放叩應，要民眾說出心聲讓這些父母官聽聽，觀眾新北王先生就表示：「我家裡的人都住新北，但是太太、小孩都要到台北上班、上課，北北基是一日生活圈，難道人命會比科學標準還重要？政府一定要等到出事情才要亡羊補牢？」反問若真的發生事情，哪個首長要出來負責？

新北楊先生抱怨：「放假住新北，可是公司在台北，人住台北，雙北放假不同調，這樣公司有一半的員工沒上班，不是很奇怪？剛剛還看到新聞有個媽媽騎機車載小孩被強風吹倒，明天上班途中若遇到危險該怎麼辦？況且還有人沒有交通工具，民眾該如何是好？」

新北陳小姐也表示：「既然是北北基市一日共同生活圈，為何政府沒做好溝通？受苦是小市民？」新北張小姐更氣瘋怒吼：「我決定了！我們家8張選票，絕對不投柯P！」

不只台北、新北民眾打電話進節目訴苦，還有觀眾趁亂向戴立綱告白：「我覺得你的節目比寶傑好看多了！」

(中時電子報)

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