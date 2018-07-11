瑪莉亞暴風圈深夜進入陸地 風雨漸強

2018年07月11日 00:12 中時電子報 丁世傑

根據中央氣象局昨（10）日晚11時30分最新颱風消息，中度颱風瑪莉亞暴風圈已進入台灣中部以北、東北部及東部陸地，各地風雨漸增強。

氣象局颱風警報單顯示，瑪莉亞今晚11時中心位置在宜蘭東北東方180公里海面上，以每小時31公里速度，朝西北西移動，7級風暴風半徑仍維持280公里，暴風圈已進入中部以北、東北部及東部陸地，風雨漸增強，今晚至明晨是颱風影響台灣本島最明顯時候。

陸上警戒區域包括：宜蘭、新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、花蓮及馬祖。

海上警戒區域包括：台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及台灣海峽北部。

氣象局提醒，目前適逢大潮，西半部、東北部及馬祖沿海低窪地區，應防海水倒灌及淹水。

氣象局也發布豪雨特報，今晚起至明天，新北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣等4縣市山區會有局部豪雨或大豪雨；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣等6縣市平地及台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨。

另宜蘭縣平地、新竹市、台中市平地、花蓮縣、南投縣平地、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨。

氣象局觀測，受颱風影響，台灣各沿海及馬祖、澎湖、金門風浪已明顯增強；台東成功觀測到8公尺左右浪高，馬祖浪高也有有6公尺。

因警戒區域風雨逐漸增強，氣象局也已觀測到9至13級的強陣風。

(中時電子報)