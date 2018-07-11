百位親子同台飆戲！ 高市社教館戲劇工作坊揭幕

2018年07月11日 00:31 中時 柯宗緯

第5屆「親子飆戲劇工作坊」10日下午活力開幕，百對親子齊聚社教館。（柯宗緯攝）

暑假一同來飆戲！高市社教館、教育局家庭教育中心及豆子劇團共同打造孩童戲劇夢工廠，第5屆「親子飆戲劇工作坊」10日下午活力開幕， 122位熱愛表演親子們齊聚與豆子劇團師資群相見歡，用藝術FUN暑假。

始業式典禮上擠滿活潑有勁的122位幸運錄取的學員，在豆子師資群熱情的「豆子操」帶動下，每個人臉上都充滿笑容，對未來10天的戲劇營隊都相當期待。

家庭教育中心主任韓必誠期許學員們在培訓期間收穫滿滿，透過戲劇遊戲、肢體開發、聲音與情感、劇本文學等豐富課程，充實戲劇藝術涵養，並從中體會演戲的樂趣，發掘自己的表演潛能。

這次戲劇坊由豆子劇團派出10位實力堅強的教學陣容，包含團長葉俊伸、喬馥豫、洪君瑋、魏子斌及胡純萍等知名兒童劇演員，始業式上老師與學員們相見歡，老師們紛紛拿出看家本事，帶領各班學員擺出各種搞笑又逗趣的姿勢合影留念。

社教館秘書沈坤佑表示「親子戲劇工作坊」是每年暑假社教館最夯的營隊，今年的親子學員共錄取122位，有來自53所不同國小、國中學生及家長，其中更有4對雙胞胎學員。

除了兒童戲劇坊3班外，更邀請其父母來自不同國籍的新住民二代學童，參與「新二代戲劇坊」培訓，將多元文化融入戲劇課程，讓不同家庭文化背景的新二代學童，對於其父母原屬國文化之自信與認同。

這次特別成立「親子戲劇坊」，邀請國、高中生與其父母共學戲劇，親子同台尬戲演出，讓孩子們可看到父母親不一樣的面貌，而父母親也可因角色扮演，更能同理孩子的心聲，透過戲劇達到彼此溝通與美好共同記憶的橋樑。

沈坤佑表示，為期10天密集的戲劇培訓課程結束後，7月22日將在社教館演藝廳盛大舉辦具備專業燈光、劇場設計的大型成果公演，所有親子學員同台飆戲，共同創作出5齣富含家庭教育意義的戲碼。

包括有「第一百個客人」、「我是不是你的小孩」、「強強的異想世界」、「巴輪一號」以及「回外婆家」等多元族群文化的劇碼，演出精彩可期，屆時邀請市民朋友一起來見證他們由戲劇素人兌變成舞台上發光發熱的專業演員，活動報名詳情請上社教館官網查詢https://www.kmseh.gov.tw/。

(中時 )