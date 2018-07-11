公視引進美奪獎神劇！同年同月同日生的命運交集引共鳴

2018年07月11日 00:27 中時 徐桐炘

演員曼蒂·摩爾、米洛·文提米利亞飾演深情夫妻。（公視提供）

【這就是我們】 7/11起 週一至週五 晚間10:00 公視3台首播

《這就是我們》是美國NBC打造、近年最成功的家庭劇美國黃金時段艾美獎和金球獎電視影集、皮博迪獎與美國電影學會獎等大獎入圍，更一舉摘下首爾國際電視節大賞最高殊榮；男主角斯特林·K·布朗則以此劇獲黃金時段艾美獎最佳劇情類影集男主角獎。全劇演員也榮獲2017美國演員工會獎SAG最佳劇情類影集整體演出獎。

該劇以「根據維基百科，每人平均約跟1800萬人同一天生日，但沒有證據顯示同天出生的人，行為模式有相關聯性，就算真的有.....維基百科也還沒發現」破題，敘述同年同月同日生的三個人，他們過去、現在與未來的人生故事，劇中主角斯特林·K·布朗表示，這部戲在說的就是：「沒錯，但人生也有光明面。」

斯特林感性地說這個作品：「讓我們發掘自己最好的一面，我在看劇本的時候，便希望自己能成為一個更好的人。」片中飾演胖妹「凱特」這角色的克莉希·梅茲也頗有共感地說：「讓大家明白，定義一個人的不是他們的體重、階級、地位或出身。」

劇情從一群人的「36歲生日」這天拉開序幕：「傑克」36歲生日當天，老婆「芮貝卡」早產臨盆即將誕下三胞胎，一個重要的決定帶來意想不到的人生。而36歲生日的「凱特」看到蛋糕卻因臃腫身材傷心，決定甩肉瘦身；「凱文」到36歲仍是靠脫衣搏收視的情境喜劇演員，他決定砍掉重練、找回夢想；生活優渥的「蘭道」36歲生日在商辦大樓員工慶生時，意外收到一封帶來人生交叉點的E-mail。

看似沒交集的一群人其實是出自同個家庭，也各自面臨不同的人生問題，這些甜蜜的負擔在編劇丹·福吉曼與導演團隊巧妙安排下，交織出笑中帶淚的動人劇情，是一部關於愛、人生、家庭的精采好戲。 《這就是我們》於明日（7/11）起每週一至五晚間10時，公視3台全臺獨家首播。播出後7日內也可於「公視+」網站收視（https://www.ptsplus.tv/program/2018632）

https://www.youtube.com/watch?v=Ya9FXJkY5Ts

(中時 )