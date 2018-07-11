鎖定外食族！ 夢時代狠砸近億打造「食尚享饗」

2018年07月11日 01:31 中時 柯宗緯

夢時代狠砸近億打造「食尚享饗」，引進特色餐飲。（柯宗緯攝）

夢時代狠砸近億打造「食尚享饗」，引進特色餐飲。（柯宗緯攝）

夢時代狠砸近億打造「食尚享饗」，引進特色餐飲。（柯宗緯攝）

網美夯店「那個那個茶室」進軍夢時代。（柯宗緯攝）

迎接暑假旺季，高雄夢時代鎖定外食族市場，狠砸近億元大改裝6樓藍鯨館，打造逾千坪大的「食尚享饗」特區，引進獨家餐飲韓國速食連鎖品牌「MoM’s TOUCH」、「大丼燒」、「那個那個茶室」等，業者估算業績將翻倍成長，而陸續將有重量級品牌壽司郎、新馬辣等進駐，可望掀起一波搶「食」熱潮。

電商崛起，實體通路業績難免受到衝擊。不過，民以食為天，夢時代抓緊這點，開拓美食天地，全館800多櫃位，有120個為餐飲，占比高達15％，而業績也占全館近3成。

最新一波改裝為「食尚享饗」特區，目前已有4櫃進駐。其中，洋城全台第19家分店座落於此，主打CP高的義大利麵、pizza、焗烤等多樣化餐點，深獲學生、上班族及家庭喜愛。品牌副理陳威翔指出，以往展店多以熱鬧商圈的三角窗店面為首選，近年則以人潮流量大的百貨商場為開拓重點。

韓劇《來自星星的你》在台灣掀起韓式炸雞熱潮，在韓國當地擁有近千家連鎖分店的速食品牌「MoM’s TOUCH」，打家高雄市場第一站選擇夢時代。韓式辣味炸雞鮮嫩多汁，外皮沾上甜甜辣辣的特調醬料，再撒上花生顆粒，啃起來口感特別過癮。

全台獨家櫃「大丼燒」主攻年輕客層，為滿足消費者大口吃肉喜好，推出噱頭十足厚切帶骨牛小排丼、戰斧牛排丼、無敵原塊牛骨丼等多款視覺震撼美食。大丼燒南區營運副理施坤養表示，7月平日來店消費，雙人同行即贈雪花豬燒肉1盤。

來自嘉義新品牌「那個那個茶室」，打造粉紅色網美牆「你要跟我那個那個嗎？」成功抓住年輕人目光，紛紛到此拍網美照IG打卡，除了特色裝潢外，還有品牌創始人張芝菲對茶的堅持。

身為茶飲研發總監的張芝菲來自阿里山石棹是第3代茶人，在耳濡目染下，對茶有深厚的情感，擁有中國國家茶研究院茶藝技師及品茶師資格，因此茶飲品質有極高堅持。

另名品牌創辦人馮俊豪直說，台灣茶飲是我們的驕傲，期許「那個那個茶室」除了在全台賣場為大眾服務外，也能在3年內往海外發展，成為台灣的驕傲。

夢時代長年深耕餐飲美食，不僅美食種類豐富，為了讓民眾吃得安心，更有多達95%的餐飲品牌獲得高雄市政府頒發的衛生管理認證，夢時代於即日起至8/15止推出衛生管理認證相關「美食獵人」好康活動。

活動期間下載美食獵人APP，內建夢時代店狗咪嚕小獵犬任務蒐集小幫手，協助民眾使用APP蒐集9個指定衛生管理認證店家圖章，再憑當日全館滿200元餐飲發票，即可至B2服務中心兌換美食好康包，並有機會抽中iPhoneX64G或Dyson HD01吹風機！

(中時 )