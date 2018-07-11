比手機更薄的OLED電視登台！ LG OLED TV僅0.4公分厚

集雅社副總經理蘇在基（左起）、全國電器公會聯合會理事長廖全平、台灣LG電子董事長金載承、台灣LG電子家電營銷部資深副總經理羅時景、家樂福處長何恭寧、台灣LG電子家電營銷部協理鄭永彬合影。（LG提供）

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2018 LG OLED TV E8（左起）、W8、C8三款機種皆搭載最新的α9智慧亮彩影像晶片，定價9萬9000元至46萬9000元。（LG提供）
LG OLED W8系列採自家的自體發光面板，機身打造得只有0.4公分的厚度。（LG提供）

台灣整體電視市場已進入4K電視的時代，今年截自5月前4K電視的市場占比比例已高達61%，而更高階的OLED也達4%，比去年成長了2%，代表著台灣消費者對電視的需求越來越高，而且更願意花大錢去投資一台好的電視，LG今年就看準市場趨勢，今在台推出全新OLED TV新品，包括首登台的W8，還有E8及C8 3款OLED全新機種，全系列即日起上市，另外高端的B8系列也將在8月上市。

而今年LG的OLED W8系列也再創新高峰，因採自家的自體發光面板，因此機身打造得只有0.4公分的厚度，比一台智慧手機來得更纖薄，加上市場唯一能做到的無邊縫壁掛，讓W8系列在則結束的多媒體大展上，短短4天內就賣出5台價值46萬9000元的OLED TV，也突顯出消費者對生活品質的追求再度令人驚訝。

其實去年LG就曾推出過W7系列電視，可當時仍未進入台灣市場，適逢今年世足賽加上消費者對OLED認識越來越深，LG也看準時機引入高階的W8系列，其表示今年的新品也是以台灣消費者戈導向，「去年OLED TV在台銷出3000台，今年則看好市場能成長至1萬2000台、達13億元的銷量，預計將維持LG在台市占第一 90%的地位，與2017年比較將有293%的成長。」

今年全新推出的OLED TV，採用LG OLED自體發光面板，展現絕對純黑，讓其更加精準地控制亮度及彩度，另外還搭載了最新的α9智慧亮彩影像晶片，更能加強深度及立體的呈現，色彩表現也比過去的精準7.3倍，加上提升至120fps的HFR高速動態技術，用來觀看近日火熱的運動賽事，或是打電競遊戲等都最適合不過，另外還有LG ThinQ AI連接智慧娛樂平台webOS再升級，利用直覺式操作介面搭配獨家智慧滑鼠遙控器，可以更輕鬆操控以及更快速觀賞節目。

(中時 )

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