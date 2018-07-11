溫網》詹詠然大滿貫混雙7連勝 等妹妹來挑戰

2018年07月11日 04:35 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣職業女網選手詹詠然，台北時間11日凌晨出征溫布頓草地網球錦標賽混雙16強戰，和克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）聯手以6：2、7：6（7：4）擊退2016年溫網混雙冠軍組合芬蘭康坦寧（Henri Kontinen）／英國 華生（Heather Watson），拿下兩人最近在大滿貫混雙的7連勝、晉級8強。

詹詠然和多迪格在今年法國網球公開賽5連勝奪冠，隨著搭配的比賽越多，兩人默契也越好，接下來就看妹妹詹皓晴能否也在混雙16強賽過關，在8強戰上演「姊妹鬩牆」的精彩戲碼。

詹詠然和多迪格第一盤狀況相當好，前四局不但保發成功，也兩度破發對手，迅速取得4：0局數領先，進而6：2率先拿下；第二盤對手也進入狀況，經過搶七後，「台克配」仍收下勝利。

同日台灣青少年選手也有賽程，台英混血的青少女好手葛藍喬安娜，女單第二輪只花46分鐘便連拿12局，以兩盤6：0解決第7種子、盧森堡選手莫里納諾（Eleonora Molinaro）；青少年男單「夜市球王」曾俊欣則是6：3、6：4力挫法國選手，葛藍喬安娜與曾俊欣都挺進到單打第三輪。

另一位青少女選手梁恩碩，女單第二輪出戰青女世界排名第20的中國大陸選手鄭欽文，前兩盤雙方各握一盤，進入到第三盤決勝，梁恩碩雖然力挽三個賽末點，最終仍4：6、6：3、3：6遭到淘汰。

(中時電子報)