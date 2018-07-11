世足 》英格蘭與克國主將鬩牆 大師兄慘遭小師弟圍攻

2018年07月11日 05:14 中時 陳志祥

克羅埃西亞主將莫德里奇對戰英格蘭將會遭遇「熱刺幫」的圍剿。（美聯社）

2018年俄羅斯世足賽英格蘭隔了28年、克羅埃西亞相隔20年打入世足賽前4強，兩隊摩拳擦掌爭奪決賽權，這場大對決出現了克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇與英格蘭主將肯恩的「大師兄對上小師弟」戲碼！

英超托丁罕熱刺隊（Tottenham Hotspurs）成了本屆世足賽最驕傲的隊伍，輸出眾家好手競相馳騁在球場上，光是英格蘭就有5、6位戰將，而4強賽英格蘭對戰克羅埃西亞，還是逃不掉熱刺隊球星的鋒芒。

「格子軍團」克羅埃西亞在8強賽對戰俄國斯，由中場大將莫德里奇把球開到門前，隊友維達頭槌入網，克羅埃西亞2：1超前，這位31歲的莫德里奇就是曾經效力熱刺隊的「大師兄」。

而英格蘭「進球王」肯恩正是熱刺當紅「扛巴子」，帶領英格蘭年輕大軍在世足賽攻城略地，不過，肯恩在4強賽必須殘酷地遇上「大師兄」莫德里奇，同門師兄弟拳腳相向是世足命運的安排。

「魔笛」莫德里奇曾在熱刺踢球4年，直到2012年才被豪門皇馬隊高價買走，當莫德里奇攀上頂峰之際，肯恩還是個年輕的小伙子，而且根本排不上先發。

如今小師弟已經不再青澀！莫德里奇對於肯恩「突然」崛起感到驚訝，認為他已是歐洲最令人恐懼的前鋒之一。莫德里奇回想當時看到的肯恩，只是一個大男孩和他們一起訓練，現在他成長為令人難以置信的球員。

莫德里奇表示，當年他根本不知道肯恩會成為這麼優異的前鋒，但是他看到肯恩積極努力，有著高度動力瘋狂奔跑踢球，就像他現在的表現。大師兄很欣賞小師弟的表現。

這次英格蘭過關斬將，踢進4強，球迷說是熱刺出產國家隊主將，英格蘭總教練邵斯蓋重用由肯恩帶領的「熱刺幫」衝鋒陷陣，包括阿里、崔皮爾、戴爾、羅斯與在效力熱刺8年的沃克等。

「師兄弟」也要明算帳！兩隊準決賽即將開戰，莫德里奇表示，替自己國家效力是很特別的事，克羅埃西亞已經非常接近奪冠目標，球員也會盡最大努力達到目標。克羅埃西亞最好的成績是1998年首次參賽的季軍。

(中時 )