2018年07月11日 04:50 中時電子報 陳舒秦

英國一名醫師,分享她有個病患向男友求婚時,異想天開將戒指放進巧克力蛋再塞進陰道,希望給他一個驚喜,沒想到天不從人願,最後結果是又噁心又浪漫。

英國執業醫師凱伊(Adam Kay),在出版的新書(This Is Going To Hurt)中紀錄了這個案例。愛爾蘭有一名女子,想遵循當地閏年傳統,在2016年二月29日向交往多時的男友求婚,她把一對戒指,塞進一顆健達出奇蛋(Kinder's Surprise Egg),再把蛋殼合起來,之後整顆巧克力蛋塞進她的陰道裡。準備見到男友時,向男友單腳下跪,「戒指蛋」便能順勢從陰道滑出,男友打開就可看到裡面的戒指。

但是等到計畫當天,她單腳跪下時,戒指蛋並沒有像母雞下蛋一樣乖乖滑出來,反而滑進陰道更深處。

女子仍然堅持要給男友驚喜,所以請男友帶她去醫院,要求凱伊幫忙完成她的計畫,最後她躺在婦科手術檯上,凱伊給在旁邊陪診的男友一對橡膠手套,並用夾子將戒指蛋夾出,最後交給她男友,當她打開蛋看到裡面的戒指,手術檯上的女子便問「你願意和我結婚嗎?」男友感動地回答「願意」。雖然過程中有些驚險,但還是算是有個完美結局。

(中時電子報)