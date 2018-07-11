瑪莉亞環流影響 18縣市豪大雨 估午後風雨減弱！花東36度需防曬

瑪莉亞颱風暴風圈10日下午5點碰觸東北部陸地，減弱為中度颱風。（圖取自氣象局網頁）

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中時電子報
／整理報導

中颱「瑪莉亞」侵台，受到颱風外圍環流影響，氣象局今早針對18縣市發布大雨、豪雨特報。然颱風走得快，估今（11日）上午9、10點以後，北部風雨便會逐漸減弱，下午台灣本島即可脫離暴風圈範圍。另受氣流沉降影響，今天花東仍36度有高溫預警。

受到颱風外圍環流影響，氣象局今（11日）早針對18縣市發布大雨、豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

瑪莉亞颱風走得快，昨晚至今晨是風雨最明顯的時候，預估今天下半天之後，颱風逐漸遠離台灣，降雨可望趨緩，今晚台灣地區的海陸颱風警報便可一起解除。

今日天氣，受颱風及其外圍環流影響，台灣中部以北、東北部地區及澎湖、馬祖、金門有陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

另受氣流沉降影響，今（11日）花東仍36度有高溫預警。（圖取自氣象局網頁）

溫度方面，受到颱風外圍環流影響，今天各地高溫在30至32度，台東地區中午之後盛行西南風。今天花東地區仍有高溫預警，台東是黃燈（攝氏36度高溫），花蓮則為橙色燈號（連3日36度高溫）。紫外線指數偏高，外出仍需做好防曬工作。

此外，受颱風及其外圍環流影響，今日台灣北部海面（含釣魚台海面）平均風力14至15級，最大陣風17級；臺灣東北部海面平均風力11至12級，最大陣風14級；台灣東南部海面及臺灣海峽北部平均風力8至9級，最大陣風11級。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、中部、雲嘉南、高屏及花東空品區為「普通」等級，竹苗、宜蘭空品區、澎湖、金門及馬祖為「良好」等級。

(中時電子報)

受到颱風外圍環流影響，今（11日）各地高溫在30至32度。（圖取自氣象局網頁）

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