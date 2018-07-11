世足人物》葡萄牙隊長C羅 離開皇馬加盟尤文

2018年07月11日 06:04 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

世足賽後總有超級巨星加入西甲「銀河艦隊」皇家馬德里，只有當今足壇第一人、葡萄牙隊長C.羅納多（Cristiano Ronaldo）反其道而行，11日敲定以1億歐元的轉會費加盟義甲冠軍尤文圖斯，轉會費金額創下義甲紀錄，並簽下年薪3000萬歐元的4年合約。

皇馬和尤文都正式宣布這樁轉會，C羅也透過公開信感謝皇馬與球迷，表示在銀河艦隊的這9年，「是我人生最快樂的時光。」

「我對這支球隊、球迷和這個城市，只有無比的感謝，感謝所有他們對我的愛，」C羅在公開信中表示，「然而，我覺得是時候展開人生的新階段了，所以我要求俱樂部接受我的轉會。希望所有人，特別是我的粉絲們，能夠理解我的決定。」

C羅幫助皇馬贏得4座歐冠冠軍，包括今年夏天締造了3連霸，但他因為高層承諾的加薪遲未實現，與俱樂部的關係緊張，終於導致這次的轉會。根據外電報導，皇馬在協商中曾表示願將其年薪加到5500歐元，還是無法挽回C羅的心。

C羅和皇馬的合約仍有3年，提前買斷合約的金額設定為10億歐元，不過既然C羅決心要走，皇馬也信守之前1億歐元轉會費就賣人的君子承諾，讓尤文圖斯得到C羅。

尤文圖斯官方商品店已經開始販賣C.羅納多的7號球衣。（路透）

針對轉會的最後細節，C羅與其經紀人10日在希臘與尤文主席阿涅利（Andrea Agnelli）當面敲定。尤文展現要延攬這位33歲巨星的誠意，除了籌出1億歐元的轉會費，依據義大利的稅法，年薪3000萬要支付等額的稅金，轉會費加上4年合約的薪資與稅金，尤文總共要花3億4000萬歐元，真的是一大手筆。

尤文重磅出手，目標當然是要贏得他們從1996年以來就無緣的歐冠冠軍，22年來尤文3度殺入決賽，都屈居亞軍。不僅去年決賽敗在C羅與皇馬腳下，今年4強也遭皇馬淘汰，C羅首回合踢進精彩的倒掛金鉤，次回合罰進致勝12碼球，都令尤文心碎，如今他們終於得到這個屢次擋路的男人。

(中時電子報)