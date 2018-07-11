7／11三大報頭條要聞

2018年07月11日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●放不放颱風假，堪稱地方首長大考驗，因此無不嚴正視之，獨獨台北市長柯文哲可以從颱風還在外海，說嘴到颱風遠颺，把事關民眾安全的颱風假，當成政治提款機，看似聰明，實則機關算盡。北北基這次颱風假翻臉拆夥，6年來首度破局，問題就出在柯反覆、霸道的態度。

●前總統馬英九涉及「三中案」及舊中央黨部大樓案，台北地檢署認定馬主導三中交易，賤賣黨產致國民黨損失72億元，10日依證交法及背信等罪嫌起訴馬英九、前國民黨中央投資董事長張哲琛、總經理汪海清3人，痛批馬3人機關算盡、飾詞狡辯，請求法院從重量刑。馬英九表示，我很平靜，因為這是早已預期之事，只是沒想到會選擇在颱風天下手。

●瑪莉亞颱風暴風圈昨下午5點碰觸東北部陸地，減弱為中度颱風，今天上午9、10點以後，北部風雨便會逐漸減弱，下午台灣本島即可脫離暴風圈範圍，只剩馬祖還有較為強大的風雨。預估瑪莉亞在進入大陸後便會迅速減弱，今晚台灣地區的海陸颱風警報便可一起解除，不會拖到明天。

●美國總統川普於當地時間9日在推特發文表示，他對北韓領導人金正恩將遵守兩人簽定的非核化協議抱有信心，但他懷疑北京可能會以陸美貿易摩擦為由，給朝美協議施加負面壓力，「但願他們不會如此」。日本共同社分析，川普此舉是透過點名大陸，要求勿加干涉，以進行制約。

◎旺報

●大陸國務院總理李克強與德國總理梅克爾出席第九屆「中德經濟技術論壇」會後回答記者時強調，「有什麼東西能阻止我們全球化的潮流？我真的想不出來。但還真有人就想這麼做！我們就試一試，我們中國就是要共同和其他國家一起維護多邊主義，維護自由貿易」，梅克爾也表示，希望兩國一起做出貢獻，不希望世界陷入貿易保護主義的惡性循環。

●由於無法「完全消化」中美貿易戰的關稅壁壘，特斯拉、BMW等品牌紛紛計畫或宣布在華調漲自美國生產的車型價格，值得注意的是，相關效應可能進一步引發國際車廠自美國的出走潮。以正在大陸訪問的特斯拉CEO馬斯克為例，10日與上海臨港集團正式簽署投資協議，計畫年產50萬輛純電動整車，為上海有史以來最大的外資製造業項目。

●《兩岸服貿協議》簽署已滿五周年，有大學教授注意到，當年反服貿學運年輕人「表裡反中」的風潮已經消退，大陸對台青的「物質與未來生涯發展願景」吸力在增加，「兩岸制度差異所產生的猶豫」阻力在下降，當年寄希望於換黨執政的想法，也在民進黨執政兩年後漸漸幻滅，台灣年輕人正從反中到疑中，再到探（索）中，更願意給自己一個認識大陸的機會。

●大陸全國政協機關報《人民政協報》日前刊文點名蔡政府「滑向兩岸一邊一國的老路」；中國人民大學國關學院副院長金燦榮在接受該報訪問時指稱，期待蔡英文在兩岸關係上態度出現髮夾彎不現實，而且可以斷言，蔡英文是個有著堅定台獨理想的人。這是大陸中央媒體罕見點名蔡總統正在推進台獨路線。

◎工商時報

●晶圓代工龍頭台積電昨（10）日宣布將企業總部大樓命名為「張忠謀大樓」（Morris Chang Building）並舉行揭牌典禮，創辦人張忠謀說，今年台積電營收破兆元應該沒有問題。

●市場傳出，國巨董事長陳泰銘前妻昨（10）日透過外資券商法國巴黎證券（BNP）以盤後鉅額交易方式，轉讓1.2萬張持股，占國巨已經發行股數達2.8％，套現120億元。據指出，該筆鉅額交易已在昨日晚間成立，神秘大咖買家預計本周五完成交割，在國巨股價高檔巨額承接持股，買家身家與實力令市場好奇。

●壽險投資國際板確定限縮。保險局10日舉行保險業國外投資公聽會，壽險業者並未反對國際板加計國外投資金額最高不逾可運用資金65.25％的政策方向，但仍爭取若國際板投資「大超限」，國外投資仍有額度，可否再加碼海外，這部分將交由金管會主委顧立雄拍板。

●不畏瑪莉亞颱風來襲影響，昨晚逾1,600家上市櫃公司公布6月營收，超越2.75兆元，年增8.4％，若加上稍後才公布的大聯大、王道銀及堤維西等36家營收，整體上市櫃6月營收將突破2.8兆元，超越5月2.79兆元的水準，呈現淡季不淡的現象。

(中時電子報)