颱風天出勤免煩惱 北捷今正常營運

2018年7月11日 台北市 中颱瑪莉亞11日凌晨侵襲北台灣，台北市羅斯福路四段一棵超過10公尺的榕樹倒塌，佔據該路段往西方向三個車道，僅剩公車道通行，消防人員緊急以電鋸加以排除，所幸現場無人車傷亡。（方濬哲攝）

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中時電子報
2018年7月11日 台北市 中颱瑪莉亞11日凌晨侵襲北台灣，台北市羅斯福路四段一棵超過10公尺的榕樹，因強風連根拔起，佔據該路段往西方向三個車道，僅剩公車道通行，消防人員緊急以電鋸加以排除，所幸現場無人車傷亡。（方濬哲攝）

瑪莉亞颱風來的快去的也快，由於台北市正常上班上課，台北捷運各路線、捷運轉乘停車場今天正常營運，聯營公車依平常日班距行駛，台北市與跨雙北市實施調撥車道路段維持管制。

台北市聯營公車依平常日班距行駛。因新北市停止上班上課，僅跳蛙公車依平常日班次發車，新北市市區公車維持例假日班距行駛。

交通局呼籲民眾搭車前，利用台北好行APP、大台北公車網或新北市政府公車動態資訊，確認搭乘路線發車情形及時間。

另外，YouBike將等到陸上颱風警報解除後，視狀況恢復營運。貓空纜車也將等到北部地區解除陸上颱風警報、整備完成後，再恢復營運。

北捷則指出，台北小巨蛋、兒童新樂園、遺失物服務中心、北投會館（游泳池除外）今天正常營運；捷運商品館暫停服務。

另，因河川疏散門仍無法完全開啟，北市交通局表示，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，中午12時前，開放全市紅黃線（附條件）停車、暫停路邊停車收費。

中午12時後，請車主將停放於北市各橋樑及紅黃線等法定禁止停車處的車輛駛離；違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，將車輛拖吊移置並處以罰鍰。

(中時電子報)

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