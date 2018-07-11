日本豪雨災情慘 外交部：台日友好 捐款600萬賑災

日本西南地區豪雨成災，災情達數十年一遇。圖為岡山縣倉敷市的房屋與道路泡在水裡。（圖／美聯社）

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中時電子報
日本大雨肆虐，災情不斷。昨天空拍機拍攝到的影像中，顯示日本西部連日傾盆大雨後，岡山縣倉敷市立的真備東中學被大水淹沒。（共同社提供）中央社 107年7月8日

日本各地自7月5日起連日遭逢豪大雨，已造成逾百人傷亡，多處橋梁、房屋及道路損毀。外交部9日發布新聞稿，為表達政府及人民對日本災情的關懷，決定捐贈2,000萬日圓(約新台幣600萬元)給日本作為賑災之用。

外交部表示，日本各地連日來遭逢大雨侵襲，本月7日更發生破紀錄豪雨，尤以西日本地區災情最為嚴重。我政府於得知相關災情後，即於第一時間向日方表達慰問關懷之意，包括蔡英文總統以日文推特轉達我國關懷並願全力提供協助；行政院長賴清德於臉書為日本聲援祈福；外交部長吳釗燮透過日本台灣交流協會表達關切慰問等。另總統府秘書長陳菊、賴清德及駐日大使謝長廷於7日參加「台日交流高峰會in高雄」活動時，亦當面向與會的300餘位日本地方議員表達我方誠摯慰問及關懷協助之意。

外交部表示，我國與日本實質關係友好密切，近年來雙方人民互訪交流更趨頻繁，並在彼此遭逢天然災變時相互協助扶持。此次日本因豪雨導致嚴重損失，為表達我政府及人民對日本災情的關懷，並彰顯臺日友好情誼，我政府決定採取具體行動捐款賑災，以期災區及早完成重建，受災民眾早日恢復正常生活。

(中時電子報)

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