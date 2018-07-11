4點之亂！板南線疑有癡漢「磨蹭喘息」 網驚：是政治大咖？

2018年07月11日 08:19 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

捷運板南線疑出現癡漢，一名網友爆料，指控昨(10日) 颱風來襲宣布4點下班，捷運擠成一團之際，板南線有名壯漢趁機貼在乘客背後「磨噌喘息」，還疑似專門鎖定男性。發文者更指稱受害者不只一人，不過卻有網友看「癡漢」照片，歪樓留言「以為看到某政治人物…」

臉書社團《爆料公社》一名網友發文提醒乘客，表示昨日因應颱風來襲，下午4點宣布放假，搭乘板南線捷運上已經擠成一團，卻有年約30歲，身高目測185的壯漢，趁亂黏在後面原PO磨蹭，原PO一移動，男子也會跟著移動 ，「然後在背後磨蹭喘氣」，原PO反抗，男子還是置之不理，原PO受不了，拿出手機搜證，壯漢才趕緊在新埔站下車。

原PO表示，「雖然覺得男生被騷擾很少，但真的還是有啊，千萬不能姑息」，他強調，發文目的事是為了提醒其他乘客注意，並非為了公審，也有其他受害男子跳出來指證，指出也在捷運被同一名男子「貼身磨蹭」。

貼文一出引起討論，卻有網友看照片後歪樓，「還沒看標題內文，只看到模糊照片時...以為看到某政治人物，是篇政治話題」，有網友回應「癡漢」有點像藍營某大咖，其他網友則紛紛打趣留言「歡迎收看，沒龜捅你眼」、「不考慮在一起 試看看嗎？」、「男的好帥我可以」、另也有網友質疑原PO沒證據公審，恐會吃上毀謗罪。

(中時電子報)