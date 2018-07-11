4點之亂！板南線疑有癡漢「磨蹭喘息」 網驚：是政治大咖？

10日因應颱風來襲，北市宣布4點下班，網友控，捷運板南線疑有男子緊貼乘客「磨蹭喘息」。(翻攝爆料公社)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

捷運板南線疑出現癡漢，一名網友爆料，指控昨(10日) 颱風來襲宣布4點下班，捷運擠成一團之際，板南線有名壯漢趁機貼在乘客背後「磨噌喘息」，還疑似專門鎖定男性。發文者更指稱受害者不只一人，不過卻有網友看「癡漢」照片，歪樓留言「以為看到某政治人物…」

臉書社團《爆料公社》一名網友發文提醒乘客，表示昨日因應颱風來襲，下午4點宣布放假，搭乘板南線捷運上已經擠成一團，卻有年約30歲，身高目測185的壯漢，趁亂黏在後面原PO磨蹭，原PO一移動，男子也會跟著移動 ，「然後在背後磨蹭喘氣」，原PO反抗，男子還是置之不理，原PO受不了，拿出手機搜證，壯漢才趕緊在新埔站下車。

原PO表示，「雖然覺得男生被騷擾很少，但真的還是有啊，千萬不能姑息」，他強調，發文目的事是為了提醒其他乘客注意，並非為了公審，也有其他受害男子跳出來指證，指出也在捷運被同一名男子「貼身磨蹭」。

貼文一出引起討論，卻有網友看照片後歪樓，「還沒看標題內文，只看到模糊照片時...以為看到某政治人物，是篇政治話題」，有網友回應「癡漢」有點像藍營某大咖，其他網友則紛紛打趣留言「歡迎收看，沒龜捅你眼」、「不考慮在一起 試看看嗎？」、「男的好帥我可以」、另也有網友質疑原PO沒證據公審，恐會吃上毀謗罪。

(中時電子報)

10日因應颱風來襲，北市宣布4點下班，網友控，捷運板南線疑有男子緊貼乘客「磨蹭喘息」。(翻攝爆料公社)

颱風夜查看門窗 瑞芳男子失足墜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。