不放假被譙 黃子哲：瑪莉亞恐讓柯P陷「罵你呀」風暴

2018年07月11日 08:28 中時電子報 謝雅柔

瑪莉亞颱風來襲，北北基放假不同調，台北市、基隆市今正常上班上課，新北市則停止上班上課，堪稱史上最亂颱風假。由於上班不方便，台北市長柯文哲臉書更被不滿的網友灌爆。對此，政治評論員黃子哲說三個緊鄰的生活圈縣市竟「一颱各表，就無共識」。黃說瑪莉亞颱風會不會變成「罵你呀」政治風暴，很快就會揭曉，「但柯文哲恐怕承受最大的風險」。

昨晚「北北基共同圈」正式破裂，新北市政府率先宣布今日停班停課，台北市政府則在9時50餘分宣布今日上班上課，而基隆市政府官方網站也與台北同步跟進宣布「基隆市11日上班上課」。然而，昨天下午四點停班停課引發的交通混亂，已經造成民眾強烈不滿，台北市一宣布今天照常上班上課，讓許多等待已久的網友聽到消息全傻眼，爆氣大罵。

對此，黃子哲指出，北北基不同調，今天會造成的大混亂已經可以預見。黃說雖然氣象局的預測，11日6時至12時，陣風及平均風力沒有超出停班課標準，不放假是有所本，但黃說經過一夜的颱風摧殘，市區滿目瘡痍恐怕在所難免。「隔天一早若路樹被四處吹倒、路燈或廣告看板掉落擋在道路及人行道上、積水未散、交通號誌故障、停水斷電等各式災害不輕，市府或政府相關單位有足夠能力在一早就完全排除或恢復嗎？」

黃子哲說在這種狀況下，去上班上課的民眾有安全上的風險，有再次交通大癱瘓的可能，也有生活極大不便的挑戰，尤其是在人口稠密的台北市。他質問柯文哲有評估進去嗎？黃說今天的確未達放颱風假標準，柯P當然可以選擇不放假，也可能博得柯神的美名，甚至可打臉朱立倫。但黃說若錯估颱風過後台北市的災害程度以及善後速度，也可能讓柯文哲被狂批猛電。「對的颱風假讓首長上天堂，錯的颱風假也會讓首長下神壇。颱風退了，就知道誰沒腦子」。

(中時電子報)