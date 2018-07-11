三中案成台灣價值第一亮點 孫大千：民進黨不信報應嗎？

前總統馬英九涉及三中案，台北地檢署昨偵結起訴。(報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

喧騰多時的前總統馬英九涉及三中案，台北地檢署昨偵結，以馬英九擔任黨主席期間主導三中交易案，涉嫌賤賣黨產、致國民黨遭受約72億元損失等罪行，依證交法及背信等罪嫌起訴。前國民黨立委孫大千今指出，如果這還不算是「倒行逆施」，那麼，什麼才算是「倒行逆施」呢？民進黨難道真的不相信會有報應嗎？

北檢起訴書指出，馬英九藉國民黨將依廣電法「黨政軍退出媒體」規定，在未提報國民黨中常會、中投等公司董事會討論下，自2006年2月起低價賤售三中股權、舊中央黨部大樓。對此馬英九本人痛批，台北地檢署拿現在的黨產條例來起訴他十三年前買賣「準國家資產」，還有其他各種荒誕的起訴理由，他當然不能接受。

孫大千今早在臉書貼文指出，原來，民進黨所引以為傲的「台灣價值」的套餐組合，是包含了下列的十大亮點：

第一，利用檢調體系整肅異己。

第二，緊抱美日的大腿，推動階段性的台獨。

第三，廢除死刑。

第四，全台灣都是他們家的，所以可以予取予求。

第五，用肺發電。

第六，綠色力量全面掌握校園。

第七，犧牲勞工，成全老闆。

第八，用改革自我安慰，用數字自我陶醉。

第九，規模超越金正恩的維安管制。

第十，一人得道，雞犬升天。

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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