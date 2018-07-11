問柯P 黃創夏：父母上班北市孩子新北上課的怎麼辦？

資深媒體人黃創夏在臉書問:「問題是，居住地和工作地分別在雙北，該聽誰的？父母上班在台北市，小孩上課在新北市，怎麼辦？」點出許多台北工作、新北生活家長的心聲。(黃創夏臉書)

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中時電子報
國民黨市議員王鴻薇也在臉書發文指這麼晚才宣布 要上班上課，幼兒園要如何反應 ? 今天4點鐘之亂，明天雙北之亂。(王鴻薇臉書)

中颱瑪莉亞襲台，10日晚間9時許，新北市率先宣布隔天停班停課，與基隆、台北市分道揚鑣，台北市與基隆市延至10點決定，依舊宣布照常上班上課。對於台北市正常上班課的決定，台北市長柯文哲評價兩極化。但資深媒體人黃創夏在臉書問:「問題是，居住地和工作地分別在雙北，該聽誰的？父母上班在台北市，小孩上課在新北市，怎麼辦？」點出許多台北工作、新北生活家長的心聲。

台北市長柯文哲昨宣布台北市今日正常上班上課，此決定引來兩極化評價，許多網友讚他有魄力，不放選舉假。也有許多人罵翻，短短40分鐘內就已經多達上萬則留言。有網友痛批柯文哲：「罔顧人命」、「我這次真的無法挺你」、「說好的北北基同調呢？」、「如果明天有人上班出事，你要負全責」、「一堆住新北的在台北上班，根本不能也不敢放」。

資深媒體人黃創夏則在臉書問「台北市照常上班上課，偉哉柯P！新北市停班停課，偉哉朱立倫！問題是，居住地和工作地分別在雙北，該聽誰的？父母上班在台北市，小孩上課在新北市，怎麼辦？」點出許多家有嬰幼兒父母的難題。

網友留言「 “ 按邏輯講 … 我也沒辦法 … 這實在講 算歷史共業 (手抓頭髮中) ”」、「生命自己的，要不要放假自己決定，不要怪天怪人。」、「這問題我跟老婆也沙盤推演很久，我贏了，柯果然是如此做。」、「想保住飯碗最好乖乖去上班」、「放假是討好人民，不放假是討好企業。同屬北部，一國兩制，藍綠對槓，行院院吃飽睡覺不管了.......」、「現在是暑假期間。父母早已有安排孩子的問題，不是早在夏令營，也會已在安親班的了。」

(中時電子報)

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