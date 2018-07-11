【交通不斷更新】瑪莉亞遠颺 國內交通異動看這裡

2018年07月11日 08:50 中時電子報 戴安瑋

瑪莉亞颱風減弱，且來得快走得也快，但由於新北今放颱風假，台北市、基隆市今正常上班上課，通勤族不受影響，但航空公司今仍航班取消。

《航空》

＊長榮航空/立榮航空國際線航班，今日中午12:00前，所有由桃園機場、松山機場起降的班機將提前、延後或取消，下午陸續恢復正常。

最新航班異動訊息請至長榮航空網站www.evaair.com或利用EVA Mobile APP查詢。

＊受瑪莉亞颱風影響，民航局統計，截至1000止，今(11)日國內航線取消176、延誤1架次，兩岸暨國際航線取消139、延誤150架次

《陸上交通》

＊瑪莉亞颱風減弱，且來得快走得也快，台鐵局因應台北市和基隆市仍上班上課，今天清晨緊急修正行駛計畫，原訂中午前多數列車停駛，調整為西部幹線對號列車自上午6時55分陸續恢復行駛，區間車自上午6時起恢復行駛；東部幹線對號列車則是上午10時11分起陸續恢復行駛，東部幹線區間車則自上午9時起恢復正常行駛。

＊瑪莉亞颱風來的快去的也快，由於台北市正常上班上課，台北捷運各路線、捷運轉乘停車場今天正常營運，聯營公車依平常日班距行駛，台北市與跨雙北市實施調撥車道路段維持管制。

＊瑪莉亞颱風正快速離開台灣，公路總局經巡查原預警性封閉路段，及排除路況，除台7線47K~60K下巴陵~西村路段邊坡坍方、台21線133K+450迴頭彎處坍方阻斷，預計下午3時起搶通外，其餘都在早上7點前解除封閉。

＊瑪莉亞颱風遠離，疏散門已陸續開啟，北市交通局呼籲，停放於轄區紅黃線等禁止停車處所的車輛，請配合在11日12時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰。另外，YouBike自11日12時起恢復正常營運。

(中時電子報)