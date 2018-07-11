北北基放假不同調 台鐵今晨急復駛

台北火車站。（圖/本報系資料照）

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因北北基放假不同調，許多基隆居民要到台北市上班，因此台鐵今晨宣布，基隆=新竹間6時起陸續恢復正常行駛。不過不少通勤族今到基隆站，卻等不到車，台鐵表示，因路線和電力設備檢查、車輛回送等都需要時間，基隆站已於上午6時53分開出第一班車，其他列車也逐步恢復行駛。

台鐵今日公布恢復正常行駛狀況，區間列車部分，西部幹線基隆=新竹間：自6時起陸續恢復正常行駛。東部幹線：樹林=宜蘭=花蓮間，自9時起陸續恢復正常行駛。

對號列車部分，西部幹線(基隆=潮州間)下行台北=高雄，自117次（台北9時55分發車)起恢復正常行駛。上行高雄=台北自112次（高雄6時55分發車）起恢復正常行駛。

東部幹線(樹林=花蓮、樹林=台東)下行台北=花蓮，自642次（台北10時11分發車）起恢復正常行駛。上行花蓮=台北，自561次（花蓮10時19分）起恢復正常行駛。

平溪線、深澳線、內灣線12時前停駛。六家線配合查道作業，改自1712次（新竹7時59分發車）、1711次（六家8時29分發車）起恢復正常行駛。

台鐵表示，自本島海上颱風警報發布日起至解除日，旅客預定乘車班次因受颱風影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商規定扣手續費後退票款。

使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

(中時 )

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