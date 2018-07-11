空巴出新飛機？ A220系列原來是「它」！

2018年07月11日 08:54 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，法國航空大廠空中巴士（Airbus）昨日公布一款「新」客機，其系列名稱命名為A220，一度讓外界好奇，突然冒出的這款新客機，究竟是何方神聖？事實上，它不是新機型，而是在去年結盟協議後，原屬於加拿大龐巴迪航太（Bombardie）的C系列客機，欲藉空巴之手、重新瞄準美國航空市場大餅，才會以重新命名、並編入空巴系列機種旗下，成為新的A220客機系列。

空巴與波音（Boeing）之爭，不僅僅著眼於全世界的銷量和市占率，各自也積極拉攏「次要敵人」當朋友，藉此壯大聲勢、強化自身的戰力。空巴在川普（Donald Trump）政府做出對龐巴迪增稅的法院判決後，立即伸出橄欖枝拉攏，雙方最終結為聯盟夥伴。龐巴迪C系列銷售總監迪弗雷努瓦（David Dufrenois）表示，「加上空巴的力量，我相信未來20年內、這款能搭載百餘人的優質客機，可賣出至少3,000架以上的數量。」

空巴推出「新客機」A220系列。（圖/路透社）

總部設於魁北克的龐巴迪航太，是僅次於波音與空中巴士（Airbus），全球第三大的航空製造商。創立於1986年，前身是國營加拿大飛機公司（Canadair），因嚴重虧損，再被龐巴迪收購後，短時間內便轉虧為盈。與兩強不同，旗下產品以區域線客機、商務噴射機與消防救火機微主力，包含龐巴迪挑戰者（Bombardier Challenger）系列、CRJ系列和最新的C系列，讓龐巴迪與巴西航太（Embraer S.A.）成為全球中小型客機最重要的製造商。

從1993年推出至今，龐巴迪的C系列面臨極大的挑戰，訂單數量遠比同級機種少很多，在改名以前共有兩款：CS100與CS300。最大載客量可達160人，最大飛行距離為6,112公里，可在區域線有很大的用途。目前商用最大的客戶中，以瑞士國際航空（Swiss International）擁有最多架。未來在空巴的「保護傘」之下，有機會避開美國商務部的威脅，持續以新的A220客機名義在美國製造和出售。

(中時電子報)