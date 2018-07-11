空巴出新飛機？ A220系列原來是「它」！

原屬於龐巴迪C系列、更名為空巴旗下A220機型。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據路透社（Reuters）報導，法國航空大廠空中巴士（Airbus）昨日公布一款「新」客機，其系列名稱命名為A220，一度讓外界好奇，突然冒出的這款新客機，究竟是何方神聖？事實上，它不是新機型，而是在去年結盟協議後，原屬於加拿大龐巴迪航太（Bombardie）的C系列客機，欲藉空巴之手、重新瞄準美國航空市場大餅，才會以重新命名、並編入空巴系列機種旗下，成為新的A220客機系列。

空巴與波音（Boeing）之爭，不僅僅著眼於全世界的銷量和市占率，各自也積極拉攏「次要敵人」當朋友，藉此壯大聲勢、強化自身的戰力。空巴在川普（Donald Trump）政府做出對龐巴迪增稅的法院判決後，立即伸出橄欖枝拉攏，雙方最終結為聯盟夥伴。龐巴迪C系列銷售總監迪弗雷努瓦（David Dufrenois）表示，「加上空巴的力量，我相信未來20年內、這款能搭載百餘人的優質客機，可賣出至少3,000架以上的數量。」

空巴推出「新客機」A220系列。（圖/路透社）

總部設於魁北克的龐巴迪航太，是僅次於波音與空中巴士（Airbus），全球第三大的航空製造商。創立於1986年，前身是國營加拿大飛機公司（Canadair），因嚴重虧損，再被龐巴迪收購後，短時間內便轉虧為盈。與兩強不同，旗下產品以區域線客機、商務噴射機與消防救火機微主力，包含龐巴迪挑戰者（Bombardier Challenger）系列、CRJ系列和最新的C系列，讓龐巴迪與巴西航太（Embraer S.A.）成為全球中小型客機最重要的製造商。

從1993年推出至今，龐巴迪的C系列面臨極大的挑戰，訂單數量遠比同級機種少很多，在改名以前共有兩款：CS100與CS300。最大載客量可達160人，最大飛行距離為6,112公里，可在區域線有很大的用途。目前商用最大的客戶中，以瑞士國際航空（Swiss International）擁有最多架。未來在空巴的「保護傘」之下，有機會避開美國商務部的威脅，持續以新的A220客機名義在美國製造和出售。

(中時電子報)

文章來源：Airbus renames Canadian jet as A220, seen near U.S. deal

更多精彩新聞請見國際頻道！
白人主義消退？全美白人快速減少… 豪雨過後 廣島縣非災區也意外淹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。