影》下午4點放假之亂！柯文哲承認錯了：我已學到一課

柯文哲承認宣布四點停班停課錯了：我已學到一課
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北北基颱風假不同調 柯文哲籲：尊重專業判斷。
台北市長柯文哲11日主持瑪莉亞颱風災害防救會報後接受媒體提問。（劉宗龍攝）

瑪莉亞颱風來襲，台北市昨天下午四點停班停課，引發交通混亂，造成民眾強烈不滿。台北市長柯文哲稍早受訪時表示，「昨天講下午4點不用下課，應該講晚上不用上班，沒事趕快早點回家，我這個也學到一課」。

北北基昨天下午四點開始停班停課，讓民眾提早1至2個小時下班避開暴風雨，然而，卻造成捷運站人潮擠爆，不少民眾表示捷運每列車廂都是滿的，根本上不了車，照片曝光網友也看傻，直呼「根本跨年」。

下午4點停班課被罵翻 柯文哲：以後會說沒事早點回家

北北基向來都是統一宣布是否放颱風假，卻在這次瑪莉亞颱風破功。新北率先於晚間9點宣布今天停班停課，北市快10點時則決定正常上班上課。柯文哲昨表示，根據氣象局數據，台北市的風雨未達標準，因此尊重專業，決定照常上班上課，該舉引爆網友怒氣，紛紛到柯文哲臉書痛罵。

對此，柯文哲今天早上指出，還是照SOP走，他說要建立尊重專業的團隊，講了又不聽，下次就不講了。柯說講了若聽了，以後他們就會認真做，就會越來越好，他說尊重專業是一種文官文化建立的基礎。柯強調還是要尊重專業。

柯文哲說，原則上照SOP，但可以有例外情形，柯說為何他10點決定？他說有爭議的時候，就像數學貝斯決策理論，當前提愈清楚，猜測就準確，要是今天早上5點才決定，一定更準，這樣也會被罵。」

柯文哲強調，也許把北北基人事處長找來在講一次SOP，他說改進是一種文化，不要每次犯錯罵人家，大家怪來怪去。柯說昨天宣布四點下班，他也學到一課。他說以後應該說晚上不用上班，不要講四點下班，四點下班大家同一個時間下班，就擠爆了。如果重來一遍，說晚上不用上班，大家沒事的早點回家，柯說他也學到一課。

(中時電子報)

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